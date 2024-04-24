Уровень воды в реке Урал продолжает расти

Фото: Штаб по ЧС Атырауской области

По данным гидрологического мониторинга РГП "Казгидромет" по Атырауской области, по состоянию на 8:00 24 апреля 2024 года вода в реке Урал продолжает прибывать, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Оперативном штабе по ЧС Атырауской области, за счет поступления воды с территории ЗКО за прошедшие сутки уровень изменился: На гидропосту рек Урал – поселок Индербор уровень стоит на отметке 597 см, подъем произошел на 10 см, общий подъем с начала паводка составляет 374 см.

На гидропосту река Урал – поселок Махамбет уровень – на отметке 715 см, подъем за сутки составил 5 см, общий подъем с начала паводка – 398 см.

На гидропосту река Урал – город Атырау уровень на отметке 422 см, подъем уровня за сутки составил 4 см. Общий подъем с начала паводка – 231 см. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды. "На 24 апреля из Ириклинского водохранилища сброс составляет 192 м³/с", – говорится в распространенном сообщении. 23 апреля синоптики дали прогноз по уровню воды в реке Урал. Читайте также АФМ проверило 300 каналов в мессенджерах и маркетплейсы в Darknet по продаже наркотиков Токаев назначил новых заместителей главы Ассамблеи народа Казахстана В Актобе прибыли вагоны с гуманитарной помощью из Таджикистана

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