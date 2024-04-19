В Астане талой водой залило дорогу по проспекту Улы Дала
Фото: скриншот
В МЧС РК сообщили, что талая вода с полигона для вывоза снега топит дорожное полотно по пр. Улы Дала, передает Zakon.kz.
По информации ведомства, причиной разлива талой воды стало обильное таяние снега на полигоне.
На месте задействованы силы ДЧС и местные исполнительные органы.
Ранее МЧС сообщало, что в подтопленных районах СКО и ЗКО продолжают эвакуацию.
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