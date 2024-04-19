В Астане талой водой залило дорогу по проспекту Улы Дала

Фото: скриншот

В МЧС РК сообщили, что талая вода с полигона для вывоза снега топит дорожное полотно по пр. Улы Дала, передает Zakon.kz.

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