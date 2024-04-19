След Аблязова: 14 тыс. га земли могли незаконно "пустить с молотка"

В Жамбылской области едва не продали на аукционе земли, которые несколько лет назад незаконно передали в качестве залогового обеспечения, сообщает Zakon.kz.

Судебная коллегия по гражданским делам Жамбылского областного суда рассмотрела дело по апелляционному ходатайству прокурора на решение Таразского городского суда от 13 июля 2018 года, который отказал в удовлетворении жалобы ТОО "Ногайбай-Kazexim" на действия частного судебного исполнителя (ЧСИ) о признании незаконными и отмене протоколов об итогах электронного аукциона.

"Судом установлено, что в 2006 году на основании кредитного договора между АО "БТА Банк" и ТОО "Казэксим" 16 земельных участков общей площадью более 14 тыс. га передали банку в залог в качестве обеспечения займа для ТОО "Казэксим". О наличии кредитного договора и залога земельных участков землепользователи узнали только в сентябре 2010 года", – сообщили в Верховном суде.

Там напомнили, что приговорами суда от 2010 г. и 2017 г. генеральный директор ТОО "Казэксим" Мухтар Аблязов и другие члены организованной группы были осуждены. С них в пользу банка взыскали значительные суммы материального ущерба.

"В связи с неисполнением обязательств по возврату долга в 2011 году прокурор Жамбылской области в интересах АО "БТА Банк" обратился в суд с иском. Решением суда от 2011 г. с ТОО "Казэксим" в пользу банка была взыскана задолженность в размере более 3 млрд тенге путем обращения взыскания на имущество ответчиков", – сообщили дальше в ВС РК.

А в сентябре 2016 г. ЧСИ возбудил исполнительное производство и совершил действия по обращению взыскания на заложенное имущество ТОО "Казэксим". В 2018 году прошли аукционные торги, по результатам которых продали пять земельных участков.

"С учетом вышеуказанного судебная коллегия пришла к выводу о незаконности решения суда от 2018 г., поскольку достоверно установила, что земельные участки были незаконно переданы ТОО "Казэксим", в связи с чем подлежат возврату жителям Кордайского района. Таким образом, судом защищены права и интересы землепользователей", – резюмировали в суде.

Постановление вступило в законную силу.

Во время судебных процессов по делу хищений средств "БТА Банка" было установлено, что в 2006-2009 годах Аблязов и его подчиненные похитили более 58 млрд рублей банка. С этой целью они выдавали кредиты под залог земельных участков, приобретенных на заемные денежные средства. В последующем Аблязов организовал незаконное прекращение действия договоров, и банк лишился возможности обращения взыскания на предметы залога, в то время как сообщники распорядились имуществом по своему усмотрению.

7 июня 2017 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы признал Аблязова виновным и приговорил его к 20 годам лишения свободы за создание и руководство ОПС, хищение денег БТА на сумму 7,5 млрд долларов, что эквивалентно 1 трлн тенге, и их отмывание.