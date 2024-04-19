След Аблязова: 14 тыс. га земли могли незаконно "пустить с молотка"
Судебная коллегия по гражданским делам Жамбылского областного суда рассмотрела дело по апелляционному ходатайству прокурора на решение Таразского городского суда от 13 июля 2018 года, который отказал в удовлетворении жалобы ТОО "Ногайбай-Kazexim" на действия частного судебного исполнителя (ЧСИ) о признании незаконными и отмене протоколов об итогах электронного аукциона.
"Судом установлено, что в 2006 году на основании кредитного договора между АО "БТА Банк" и ТОО "Казэксим" 16 земельных участков общей площадью более 14 тыс. га передали банку в залог в качестве обеспечения займа для ТОО "Казэксим". О наличии кредитного договора и залога земельных участков землепользователи узнали только в сентябре 2010 года", – сообщили в Верховном суде.
Там напомнили, что приговорами суда от 2010 г. и 2017 г. генеральный директор ТОО "Казэксим" Мухтар Аблязов и другие члены организованной группы были осуждены. С них в пользу банка взыскали значительные суммы материального ущерба.
"В связи с неисполнением обязательств по возврату долга в 2011 году прокурор Жамбылской области в интересах АО "БТА Банк" обратился в суд с иском. Решением суда от 2011 г. с ТОО "Казэксим" в пользу банка была взыскана задолженность в размере более 3 млрд тенге путем обращения взыскания на имущество ответчиков", – сообщили дальше в ВС РК.
А в сентябре 2016 г. ЧСИ возбудил исполнительное производство и совершил действия по обращению взыскания на заложенное имущество ТОО "Казэксим". В 2018 году прошли аукционные торги, по результатам которых продали пять земельных участков.
"С учетом вышеуказанного судебная коллегия пришла к выводу о незаконности решения суда от 2018 г., поскольку достоверно установила, что земельные участки были незаконно переданы ТОО "Казэксим", в связи с чем подлежат возврату жителям Кордайского района. Таким образом, судом защищены права и интересы землепользователей", – резюмировали в суде.
Постановление вступило в законную силу.
Во время судебных процессов по делу хищений средств "БТА Банка" было установлено, что в 2006-2009 годах Аблязов и его подчиненные похитили более 58 млрд рублей банка. С этой целью они выдавали кредиты под залог земельных участков, приобретенных на заемные денежные средства. В последующем Аблязов организовал незаконное прекращение действия договоров, и банк лишился возможности обращения взыскания на предметы залога, в то время как сообщники распорядились имуществом по своему усмотрению.
7 июня 2017 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы признал Аблязова виновным и приговорил его к 20 годам лишения свободы за создание и руководство ОПС, хищение денег БТА на сумму 7,5 млрд долларов, что эквивалентно 1 трлн тенге, и их отмывание.