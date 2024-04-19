Роза Рымбаева получила новое звание
Фото: gov.kz
Сегодня, 19 апреля 2024 года, в рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Казахстан деятелям культуры нашей страны были вручены государственные награды. Об этом рассказали в Министерстве культуры и информации (МКИ) РК, сообщает Zakon.kz.
В ходе церемонии государственный секретарь Кыргызстана Суйунбек Касмамбетов отметил, что награждение представителей культуры и искусства государственными наградами стоит рассматривать как знак многовековой дружбы, общей культуры, развивающегося сотрудничества, а также как шаг, направленный на дальнейшее активное развитие культурно-гуманитарных связей.
"Указом президента Кыргызстана за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Казахстан... почетное звание "Народный артист Кыргызской Республики" присвоено советскому и казахстанскому композитору Алтынбеку Коразбаеву, Народной артистке Казахстана Розе Рымбаевой".Пресс-служба МКИ РК
Роза Рымбаева отметила, что у культуры нет границ.
"В 1996 году мне было присуждено звание Заслуженного деятеля культуры Кыргызстана. Спустя 28 лет я получила почетное звание "Народный артист Кыргызской Республики". Для меня это огромное достижение", – сказала она.
Также сообщается, что указом Садыра Жапарова за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Кыргызстаном и Казахстаном награждены:
- орденом "Данакер" – общественный деятель, культуролог Мурат Ауэзов, поэт Мухтар Шаханов;
- орденом "Достук" – публицист, литературовед, журналист, кинокритик Сауытбек Абдрахманов, государственный и общественный деятель, ученый-тюрколог Мырзатай Жолдасбеков, ректор Казахского национального университета имени Аль-Фараби Жансейт Туймебаев Кансеитулы;
- орденом "Данк" – президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова;
- медаль "Данк" – генеральный директор – председатель совета редакторов литературно-художественного, массового журнала "Тан-Шолпан" Дидар Кулькенов.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript