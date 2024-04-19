Страшно красиво: рекордный перелив на плотине Сергеевского водохранилища показали сверху

Сильнейшие потоки воды через плотину Сергеевского водохранилища в Северо-Казахстанской области сняли на видео, сообщает Zakon.kz.

Красивыми и параллельно страшными кадрами поделился мобилограф Серикбай Жаныбеков.

Казахстанцы оценили снятое видео:

Завораживает! Что построили руки человеческие!

Дааа! Великая сила природы! Красиво снято!

Страшно красиво, пусть все благополучно завершится.

Держись, плотина, вся надежда на тебя.

Вот это мощь стихии!

Очень страшно, дай Аллах сил все это пережить. Снято суперкрасиво, и музыка в тему, все без слов понятно.

Между тем утром 19 апреля в акимате СКО сообщили, что 16 апреля началась вторая волна на Сергеевском водохранилище.

"За три дня перелив поднялся на 56 см, с 260 см до 316 см. Ситуация пока не критичная. В этом году рекорд перелива составил 425 см", – сообщили в акимате.

Судя по описанию к ролику, именно этот рекордный перелив и попал на видео.





"На кадрах максимальный уровень перелива через гребень, 425 см. СКО, район Шал Акына, Сергеевка", – указал мобилограф.

В СКО, к слову, продолжаются работы по эвакуации населения из паводкоопасных мест.