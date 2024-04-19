Страшно красиво: рекордный перелив на плотине Сергеевского водохранилища показали сверху
Фото: РГП "Казводхоз"
Сильнейшие потоки воды через плотину Сергеевского водохранилища в Северо-Казахстанской области сняли на видео, сообщает Zakon.kz.
Красивыми и параллельно страшными кадрами поделился мобилограф Серикбай Жаныбеков.
Казахстанцы оценили снятое видео:
- Завораживает! Что построили руки человеческие!
- Дааа! Великая сила природы! Красиво снято!
- Страшно красиво, пусть все благополучно завершится.
- Держись, плотина, вся надежда на тебя.
- Вот это мощь стихии!
- Очень страшно, дай Аллах сил все это пережить. Снято суперкрасиво, и музыка в тему, все без слов понятно.
Между тем утром 19 апреля в акимате СКО сообщили, что 16 апреля началась вторая волна на Сергеевском водохранилище.
"За три дня перелив поднялся на 56 см, с 260 см до 316 см. Ситуация пока не критичная. В этом году рекорд перелива составил 425 см", – сообщили в акимате.
Судя по описанию к ролику, именно этот рекордный перелив и попал на видео.
"На кадрах максимальный уровень перелива через гребень, 425 см. СКО, район Шал Акына, Сергеевка", – указал мобилограф.
В СКО, к слову, продолжаются работы по эвакуации населения из паводкоопасных мест.
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