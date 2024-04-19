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Страшно красиво: рекордный перелив на плотине Сергеевского водохранилища показали сверху

Перелив через плотину Сергеевского водохранилища, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 13:16 Фото: РГП "Казводхоз"
Сильнейшие потоки воды через плотину Сергеевского водохранилища в Северо-Казахстанской области сняли на видео, сообщает Zakon.kz.

Красивыми и параллельно страшными кадрами поделился мобилограф Серикбай Жаныбеков. 

Казахстанцы оценили снятое видео:

  • Завораживает! Что построили руки человеческие!
  • Дааа! Великая сила природы! Красиво снято!
  • Страшно красиво, пусть все благополучно завершится.
  • Держись, плотина, вся надежда на тебя.
  • Вот это мощь стихии!
  • Очень страшно, дай Аллах сил все это пережить. Снято суперкрасиво, и музыка в тему, все без слов понятно.

Между тем утром 19 апреля в акимате СКО сообщили, что 16 апреля началась вторая волна на Сергеевском водохранилище.

"За три дня перелив поднялся на 56 см, с 260 см до 316 см. Ситуация пока не критичная. В этом году рекорд перелива составил 425 см", – сообщили в акимате. 

Судя по описанию к ролику, именно этот рекордный перелив и попал на видео.


"На кадрах максимальный уровень перелива через гребень, 425 см. СКО, район Шал Акына, Сергеевка", – указал мобилограф. 

В СКО, к слову, продолжаются работы по эвакуации населения из паводкоопасных мест. 

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