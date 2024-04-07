Паводки в СКО: наполняемость Сергеевского водохранилища составила 163%

По словам заместителя акима Северо-Казахстанской области Каната Дузелбаева, Сергеевское водохранилище заполнено сверх нормы – на 163%, сообщает Zakon.kz.

Такие данные замакима озвучил на брифинге в Республиканском информационном штабе.

По его словам, заторов по пойме реки Есиль не наблюдается. Перелив на водохранилище составляет 355 см, но пик перелива не наступил.



"В 2017 году перелив составлял 338 см. По прогнозу, перелив составит до 4 м. Это создает угрозу подтопления 3 районам и городу Петропавловск. В зону подтопления попадает 845 жилых домов и 5 тыс. дач. Ожидаемый приход большой воды до областного центра – 7-8 дней", – сказал спикер.

Наиболее сложная обстановка в 8 районах из 13, отметил замакима. Покрытие снегом составляет от 38 до 50%.

"Сохраняется угроза подтопления 262 населенных пунктов. Подтопленными остаются 25 домов из 38. Эвакуировано около 100 человек, возвращены домой 36 человек. Подтоплены 109 придомовых территорий".

На дорогах региона зарегистрировали 48 переливов, 36 действующих. Вскрыты 7 участков дорожного полотна, проводится работа по откачке воды. Очищены 155 км арыков, расширено и углублено 96,6 км каналов, заготовлено 55 тыс. шт. мешкотары, уложены 23 тыс. шт. Задействованы 540 человек и 233 ед. техники.

"Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме", – резюмировал замакима СКО.

На этой же площадке ранее выступили представители МВД и Минкульта РК. Представитель первого ведомства отчитался, что в затопленных районах несут службу 15 тыс. полицейских и сотрудников Нацгвардии. По данным председателя Комитета по делам гражданского общества МКИ РК, всего по республике на сегодняшний день собрано более 378 тысяч тонн гуманитарной помощи.