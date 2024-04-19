Порадует ли погода алматинцев в эти выходные

Фото: Zakon.kz

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на неделю. Согласно данным РГП "Казгидромет", в Алматы ожидается теплая погода без осадков. Но в конце недели начнутся дожди и сильный ветер.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 20 по 26 апреля температура воздуха достигнет 27 градусов. Суббота и воскресенье пройдут без дожей. 20 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +22+24°C. 21-22 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +23+25°C. 23-24 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +25+27°C. 25 апреля: переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +25+27°C. 26 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 10-12°, днем +21+23°C. Ранее специалисты рассказали, какой будет погода в Алматы в мае. Читайте также В Астане открыли памятник Манасу В ВКО снизилось количество коррупционных правонарушений Обвинитель по делу Бишимбаева обратилась к казахстанцам

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