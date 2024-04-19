Порадует ли погода алматинцев в эти выходные
Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 20 по 26 апреля температура воздуха достигнет 27 градусов. Суббота и воскресенье пройдут без дожей.
20 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +22+24°C.
21-22 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +23+25°C.
23-24 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +25+27°C.
25 апреля: переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +25+27°C.
26 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 10-12°, днем +21+23°C.
Ранее специалисты рассказали, какой будет погода в Алматы в мае.