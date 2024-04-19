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В Казахстане по-новому принимают документы по программе "Болашак"

В Казахстане по-новому принимают документы по программе &quot;Болашак&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 16:56 Фото: bolashak.gov.kz
Министерство науки и высшего образования Казахстана объявляет о начале ежегодного конкурса на присуждение международной стипендии "Болашак", сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства за 19 апреля, в 2024 году впервые прием документов на международную стипендию "Болашак" и научные стажировки "500 ученых" будет проводиться непрерывно.

"Старт приема документов запланирован на 29 апреля и завершится 25 октября", – уточнили в министерстве.

Конкурсный отбор пройдет с 10 мая по 30 ноября 2024 года.

"Документы на стипендию "Болашак" принимаются через портал egov.kz. Прием заявок и конкурсный отбор по "500 ученым" впервые будет проводиться онлайн в разделе "Личный кабинет претендента" на портале bolashak.gov.kz".Пресс-служба Министерства науки и высшего образования Казахстана

Стоит отметить, что приоритет при подготовке кадров за рубежом уделяется инженерно-техническим и медицинским специальностям.

"В 2024 году для обучения по программе "Болашак" выделено 555 стипендий. Из них 395 стипендий распределены по программам магистратуры и резидентуры, докторантуры – 50 стипендий, для прохождения стажировок – 110 стипендий".Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

В пресс-службе уточнили, что по стипендии "Болашак" предусмотрены квотные категории: инженерно-технические работники, медицинские специалисты и кандидаты из сельской местности.

В марте 2024 года стало известно, что вКазахстане пересмотрели перечень сфер работы, по которым можно пройти бесплатную стажировку по программе "Болашак". Подробнее с нововведениями можно ознакомиться по ссылке.

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