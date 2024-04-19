Пострадавшим от паводков предоставят готовую недвижимость или построят новую
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Правительством разработаны механизмы поддержки пострадавших от паводка граждан, которые уже применяются в подтопленных регионах, сообщает Zakon.kz.
19 апреля министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал о механизме помощи:
- Так, если комиссия признала жилье непригодным для восстановления, предусмотрено два пути решения: строительство нового дома или приобретение готовой недвижимости. При этом у граждан будет возможность самим выбрать оптимальный для них вариант в одном из предложенных населенных пунктов области.
- Мерами государственной поддержки будут также охвачены владельцы дач в подтопленных районах в том случае, если это единственное жилье.
- Акиматами ведется работа по выбору земельных участков для новой застройки. В Актюбинской области уже начато строительство домов.
- В г. Аркалык Костанайской области для 27 пострадавших приобретены квартиры. Ключи от нового жилья выдают семьям в Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях.
"Данная работа будет продолжена до тех пор, пока каждый пострадавший не будет обеспечен жильем", – подчеркнул Канат Шарлапаев.
Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева 19 апреля на брифинге в СЦК сообщила о текущей ситуации на водохранилищах страны. Подробнее можно прочитать здесь.
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