Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Пострадавшим от паводков предоставят готовую недвижимость или построят новую

Пострадавшим от паводков предоставят готовую недвижимость или построят новую , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 19:04 Фото: pixabay
Правительством разработаны механизмы поддержки пострадавших от паводка граждан, которые уже применяются в подтопленных регионах, сообщает Zakon.kz.

19 апреля министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал о механизме помощи: 

  • Так, если комиссия признала жилье непригодным для восстановления, предусмотрено два пути решения: строительство нового дома или приобретение готовой недвижимости. При этом у граждан будет возможность самим выбрать оптимальный для них вариант в одном из предложенных населенных пунктов области.
  • Мерами государственной поддержки будут также охвачены владельцы дач в подтопленных районах в том случае, если это единственное жилье.
  • Акиматами ведется работа по выбору земельных участков для новой застройки. В Актюбинской области уже начато строительство домов.
  • В г. Аркалык Костанайской области для 27 пострадавших приобретены квартиры. Ключи от нового жилья выдают семьям в Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях.
"Данная работа будет продолжена до тех пор, пока каждый пострадавший не будет обеспечен жильем", – подчеркнул Канат Шарлапаев.

Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева 19 апреля на брифинге в СЦК сообщила о текущей ситуации на водохранилищах страны. Подробнее можно прочитать здесь

Читайте также

Токаев поменял председателей областных судов в трех регионах
Президент поменял председателей областных судов в трех регионах
Переговоры Токаева и Жапарова, угрозы судье по делу Бишимбаева, сообщения о терактах в Астане, итоги дня
Переговоры Токаева и Жапарова, угрозы судье по делу Бишимбаева, сообщения о терактах в Астане – итоги дня
Казахстан ратифицировал поправки в Договор о Евразийском экономичеcком союзе
Казахстан ратифицировал поправки в Договор о Евразийском экономичеcком союзе
Диана Абдуллаева
Канат Шарлапаев Правительство РК Казахстан Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Страна с самым большим населением
Названа страна с самым большим населением
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: