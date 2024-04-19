Пострадавшим от паводков предоставят готовую недвижимость или построят новую

Фото: pixabay

Правительством разработаны механизмы поддержки пострадавших от паводка граждан, которые уже применяются в подтопленных регионах, сообщает Zakon.kz.

19 апреля министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал о механизме помощи: Так, если комиссия признала жилье непригодным для восстановления, предусмотрено два пути решения: строительство нового дома или приобретение готовой недвижимости. При этом у граждан будет возможность самим выбрать оптимальный для них вариант в одном из предложенных населенных пунктов области.

Мерами государственной поддержки будут также охвачены владельцы дач в подтопленных районах в том случае, если это единственное жилье.

Акиматами ведется работа по выбору земельных участков для новой застройки. В Актюбинской области уже начато строительство домов.

В г. Аркалык Костанайской области для 27 пострадавших приобретены квартиры. Ключи от нового жилья выдают семьям в Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях. "Данная работа будет продолжена до тех пор, пока каждый пострадавший не будет обеспечен жильем", – подчеркнул Канат Шарлапаев. Официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева 19 апреля на брифинге в СЦК сообщила о текущей ситуации на водохранилищах страны. Подробнее можно прочитать здесь. Читайте также Президент поменял председателей областных судов в трех регионах Переговоры Токаева и Жапарова, угрозы судье по делу Бишимбаева, сообщения о терактах в Астане – итоги дня Казахстан ратифицировал поправки в Договор о Евразийском экономичеcком союзе

Следите за новостями zakon.kz в: