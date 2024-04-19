За порчу какого имущества могут получить компенсацию пострадавшие от паводков

Заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев 19 апреля поручил профильным министерствам в двухдневный срок разработать алгоритм возмещения ущерба за утраченное либо испорченное из-за паводков имущество первой необходимости, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы Правительства, в перечень такого имущества входят:

предметы для хранения и приготовления пищи;

предметы мебели для приема пищи;

предметы мебели для сна;

предметы средств информирования граждан;

предметы средств водоснабжения и отопления.

"Выплата этой компенсации будет осуществляться местными исполнительными органами из бюджетных и внебюджетных средств. Ранее Правительство РК опубликовало Памятку – на какую помощь от государства могут рассчитывать граждане, пострадавшие от паводков", – говорится в сообщении.

Кроме этого, по поручению Каната Бозумбаева в течение двух дней будет разработан алгоритм оказания финансовой помощи пострадавшим от большой воды владельцам посевных земель и сельхозтоваропроизводителям.

Ранее сообщалось, что правительством разработаны механизмы поддержки пострадавших от паводка граждан, которые уже применяются в подтопленных регионах.