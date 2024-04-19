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Законодательство РК

За порчу какого имущества могут получить компенсацию пострадавшие от паводков

За порчу какого имущества могут получить компенсацию пострадавшие от паводков , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 21:52 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев 19 апреля поручил профильным министерствам в двухдневный срок разработать алгоритм возмещения ущерба за утраченное либо испорченное из-за паводков имущество первой необходимости, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы Правительства, в перечень такого имущества входят:

  • предметы для хранения и приготовления пищи;
  • предметы мебели для приема пищи;
  • предметы мебели для сна;
  • предметы средств информирования граждан;
  • предметы средств водоснабжения и отопления.
"Выплата этой компенсации будет осуществляться местными исполнительными органами из бюджетных и внебюджетных средств. Ранее Правительство РК опубликовало Памятку – на какую помощь от государства могут рассчитывать граждане, пострадавшие от паводков", – говорится в сообщении.

Кроме этого, по поручению Каната Бозумбаева в течение двух дней будет разработан алгоритм оказания финансовой помощи пострадавшим от большой воды владельцам посевных земель и сельхозтоваропроизводителям.

Ранее сообщалось, что правительством разработаны механизмы поддержки пострадавших от паводка граждан, которые уже применяются в подтопленных регионах. 

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