Паводки в Казахстане: основные риски для пострадавших назвал Бозумбаев

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев на заседании правительства 28 мая назвал регионы, где идет слабая работа по оценке ущерба, нанесенного паводками жилым домам и имуществу граждан, сообщает Zakon.kz.

Канат Бозумбаев сообщил, что единовременную материальную помощь в размере 100 МРП получили 30,5 тыс. семей, пострадавших от паводков.

"Основные риски связаны с восстановлением жилья. Поэтому акимам регионов необходимо данный вопрос взять на особый контроль и на ежедневной основе проводить работу с населением на местах, давать разъяснения по каждому возникающему вопросу", – отметил он.

По его данным, в результате паводков пострадали порядка 12 155 домов, а также 18 321 дачное строение, из которых 5353 дачных строений являются единственным жильем для пострадавших. На сегодня обследовано 15 093 (84%) дома и дачного строения, проведена оценка только по 11 134 (64%).

"Необходимо отметить низкие темпы обследования в отдельных регионах. Кроме того, работа по техническому обследованию и оценке должна быть скоординирована и обеспечить все необходимые заключения в максимально короткие сроки. К примеру, в Западно-Казахстанской области при 4 тыс. подтопленных домов обследовано 2176 (54%), проведена оценка по 770 домам. В Актюбинской области обследовано 3679 домов (73%), проведена оценка 1673 домов", – указал он.

Он указал акимам на короткий строительный сезон в Казахстане.

"Работы не должны задерживаться, и к началу учебного года жилье должно быть передано пострадавшим", – резюмировал Бозумбаев.

Напомним, что премьер-министр Олжас Бектенов поручил акиматам до конца текущей недели завершить оценку ущерба, нанесенного паводками жилым домам и имуществу граждан.