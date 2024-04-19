Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Глава МЧС прибыл в Западно-Казахстанскую область из-за паводковой ситуации

Глава МЧС прибыл в Западно-Казахстанскую область из-за паводковой ситуации, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2024 01:54 Фото: primeminister.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов 20 апреля вновь прибыл в Западно-Казахстанскую область, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС, министр инспектирует защитные дамбы возведенные в населенных пунктах Бурлинского района.

"Напомним, из-за поднятия уровня воды в реке Урал в регионе все еще сохраняется угроза подтопления некоторых сел. МЧС просит жителей не поддаваться панике, действовать согласно рекомендациям Департамента по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов и в случае необходимости эвакуироваться в безопасные места. В случае необходимости  обращаться по телефону "112", – говорится в сообщении.

Ранее заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев 19 апреля поручил профильным министерствам в двухдневный срок разработать алгоритм возмещения ущерба за утраченное либо испорченное из-за паводков имущество первой необходимости. 

Читайте также

За порчу какого имущества могут получить компенсацию пострадавшие от паводков
За порчу какого имущества могут получить компенсацию пострадавшие от паводков
Из школьного спортзала – в новое общежитие: переселение пострадавших в СКО
Из школьного спортзала – в новое общежитие: как переселяются пострадавшие от паводков в СКО
Нацбанк запускает в продажу коллекционные монеты UEFA EURO 2024TM 19.04.2024
В Казахстане стартует продажа коллекционных монет UEFA EURO 2024TM
Диана Абдуллаева
МЧС РК Западно-Казахстанская область Чингис Аринов Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Айжан Аймаганова, гособвинитель, обратилась к казахстанцам
Обвинитель по делу Бишимбаева обратилась к казахстанцам
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: