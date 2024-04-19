Глава МЧС прибыл в Западно-Казахстанскую область из-за паводковой ситуации
Фото: primeminister.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов 20 апреля вновь прибыл в Западно-Казахстанскую область, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС, министр инспектирует защитные дамбы возведенные в населенных пунктах Бурлинского района.
"Напомним, из-за поднятия уровня воды в реке Урал в регионе все еще сохраняется угроза подтопления некоторых сел. МЧС просит жителей не поддаваться панике, действовать согласно рекомендациям Департамента по чрезвычайным ситуациям и местных исполнительных органов и в случае необходимости эвакуироваться в безопасные места. В случае необходимости обращаться по телефону "112", – говорится в сообщении.
Ранее заместитель премьер-министра РК Канат Бозумбаев 19 апреля поручил профильным министерствам в двухдневный срок разработать алгоритм возмещения ущерба за утраченное либо испорченное из-за паводков имущество первой необходимости.
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