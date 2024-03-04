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Глава МЧС отчитался Токаеву о ситуации в Алматы после землетрясений

Глава МЧС отчитался Токаеву о ситуации в Алматы после землетрясений, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 17:10 Фото: primeminister.kz, akorda.kz
Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о работе ведомства в связи с произошедшими в Алматы землетрясениями, сообщает Zakon.kz.

Об этом на странице в Facebook рассказал советник – пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

Отмечено, что алгоритм действий, основанный на поручениях главы государства, в целом был выдержан в необходимых параметрах.

"Ситуация в городе спокойная, все службы четко функционируют в соответствии с утвержденными планами", – говорится в публикации.

Также сказано, что Токаев поручил министру в интересах жителей мегаполиса продолжать тесно взаимодействовать с акимом Ерболатом Досаевым и всеми городскими службами для обеспечения контроля над положением в Алматы.

Землетрясение силой 5 баллов произошло в Алматы утром 4 марта 2024 года. Сразу после подземных толчков в городе зазвучала сирена. Афтершок произошел примерно в 12.55. Алматинцы в соцсетях активно делились последствиями сильных толчков.

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При землетрясении в Алматы пострадал один житель города. В управление здравоохранения обратился 18-летний пострадавший. У него закрытый перелом обеих лодыжек. Обстоятельства в данный момент выясняются.

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МЧС РК Токаев Касым-Жомарт Алматы Сильное землетрясение в Алматы
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