Свыше 11 населенных пунктов находятся под угрозой подтопления в ЗКО

Более 11 населенных пунктов Западно-Казахстанской области находятся в зоне риска подтопления из-за подъема уровня воды в реке Жайык, сообщает Zakon.kz.

Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба МЧС.

"В связи с этим министр по ЧС Чингис Аринов прибывая вторые сутки в регионе, посещает каждое село и лично инспектирует состояние насыпных дамб. В течение дня глава ведомства побывал в селах Бурлин, Январцево, Рубежинское, Озерное, Володарское, Байқоныс, Жайық и не только", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала паводкового периода в регионе возведено более 100 километров защитных земляных дамб.

Ранее сообщалось, что заключительный гидрологический прогноз на период половодья 2024 года представила 20 апреля госметеослужба "Казгидромет".



