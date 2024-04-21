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Марат Ахметжанов проинспектировал состояние дамбы в селе Оразак

люди, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 16:56 Фото: акимат Целиноградского района
В селе Оразак Акмолинской области ведутся работы по отсыпке тела защитной дамбы, где в связи с возможной угрозой размыва есть риск подтопления населенного пункта во время спуска воды из водохранилищ Ынтымакское и Саркырама, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно в ходе рабочей поездки акима Акмолинской области Марата Ахметжанова в Целиноградский район, пишет Управление внутренней политики области.

Руководитель региона лично прошел вдоль дамбы, оценивая ситуацию и объем выполненных работ.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 16:56

Фото: акимат Целиноградского района

"По подсчетам специалистов, объем воды на данный момент – 1 миллиард 200 миллионов кубометров. Эта вода поступает из Караганды через реку Нура. В настоящее время уровень воды там снизился, ситуация стабилизировалась. Большого количества воды больше не ожидается", – отметил Марат Ахметжанов.

По информации акимата района, с 10 апреля по сегодняшний день в селе Оразак уложили 20 тысяч мешков с песком, что позволило укрепить 200 метров дамбы. В работах задействованы ресурсы местных органов власти и областного ДЧС.

Обращаясь к спасателям и жителям села, аким области Марат Ахметжанов поблагодарил за проводимую работу.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 16:56

Фото: акимат Целиноградского района

"Благодарю всех, кто приходит на помощь в такой критический час и показывает яркий пример единства. Паводковый период в регионе подходит к концу, будут приняты соответствующие меры и программы для того, чтобы подобные ситуации не повторились в будущем", – сказал Марат Муратович на встрече с жителями.

К слову, в противопаводковых мероприятиях на данном участке, кроме представителей местного акимата и ДЧС, задействовано более 100 волонтеров и 70 человек из Службы государственной охраны.

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