Марат Ахметжанов проинспектировал состояние дамбы в селе Оразак
Об этом стало известно в ходе рабочей поездки акима Акмолинской области Марата Ахметжанова в Целиноградский район, пишет Управление внутренней политики области.
Руководитель региона лично прошел вдоль дамбы, оценивая ситуацию и объем выполненных работ.
Фото: акимат Целиноградского района
"По подсчетам специалистов, объем воды на данный момент – 1 миллиард 200 миллионов кубометров. Эта вода поступает из Караганды через реку Нура. В настоящее время уровень воды там снизился, ситуация стабилизировалась. Большого количества воды больше не ожидается", – отметил Марат Ахметжанов.
По информации акимата района, с 10 апреля по сегодняшний день в селе Оразак уложили 20 тысяч мешков с песком, что позволило укрепить 200 метров дамбы. В работах задействованы ресурсы местных органов власти и областного ДЧС.
Обращаясь к спасателям и жителям села, аким области Марат Ахметжанов поблагодарил за проводимую работу.
Фото: акимат Целиноградского района
"Благодарю всех, кто приходит на помощь в такой критический час и показывает яркий пример единства. Паводковый период в регионе подходит к концу, будут приняты соответствующие меры и программы для того, чтобы подобные ситуации не повторились в будущем", – сказал Марат Муратович на встрече с жителями.
К слову, в противопаводковых мероприятиях на данном участке, кроме представителей местного акимата и ДЧС, задействовано более 100 волонтеров и 70 человек из Службы государственной охраны.