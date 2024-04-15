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Дамбу, защищающую село, прорвало в Актюбинской области

В Актюбинской области прорвало дамбу, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2024 09:19 Фото: акимат Актюбинской области
14 апреля из-за поднятия уровня воды в реке Торгай размыло земляную защитную дамбу села Нура, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Диапазон" со ссылкой на акимат Актюбинской области, в поселок начала поступать вода. На месте для ликвидации последствий находятся 126 человек, из них 119 мужчин из Нуры, которые остались для спасения села.

На место также вылетел начальник ДЧС региона. 

Для защиты села ранее уложили 1100 штук мешков с грунтом, подвезли 390 тонн инертного материала.

12 и 13 апреля из Нуры эвакуировали 572 человека, из них 326 детей. Всего в селе Нура 112 жилых домов,  в которых живет 691 человек.

14 апреля стало известно, что в регионе начали выплачивать компенсации ущерба пострадавшим от паводка. 

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Ирина Капитанова
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