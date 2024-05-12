В Атырауской области срочно начали возводить дополнительную защитную дамбу

В МЧС РК сообщили, что в селе Индербор Атырауской области в эти минуты активно ведут работы по возведению дополнительной защитной дамбы из-за поступления воды, передает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что ранее местный наблюдательный пост зафиксировал поступление воды на одном из участков насыпного сооружения.

Аварийно-спасательные работы проходят под координацией министра по ЧС Чингиса Аринова и акима области Серика Шапкенова.

"В работах задействованы группировки спасателей, военнослужащие, а также местные исполнительные органы", - говорится в сообщении МЧС.









Ранее сообщалось, что в Атырауской области противопаводковые насыпные дамбы сдерживают разлив реки Жайык. Однако уровень воды на гидропостах в Индерборском и Махамбетском районах превысил критическую отметку. В МЧС предупреждали о дальнейшем повышении уровня воды.