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Законодательство РК

В Атырауской области срочно начали возводить дополнительную защитную дамбу

В Атырауской области срочно начали возводить дополнительную защитную дамбу, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 04:31 Фото: primeminister.kz
В МЧС РК сообщили, что в селе Индербор Атырауской области в эти минуты активно ведут работы по возведению дополнительной защитной дамбы из-за поступления воды, передает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что ранее местный наблюдательный пост зафиксировал поступление воды на одном из участков насыпного сооружения.

Аварийно-спасательные работы проходят под координацией министра по ЧС Чингиса Аринова и акима области Серика Шапкенова.

"В работах задействованы группировки спасателей, военнослужащие, а также местные исполнительные органы", - говорится в сообщении МЧС. 



Ранее сообщалось, что в Атырауской области противопаводковые насыпные дамбы сдерживают разлив реки Жайык. Однако уровень воды на гидропостах в Индерборском и Махамбетском районах превысил критическую отметку. В МЧС предупреждали о дальнейшем повышении уровня воды.

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