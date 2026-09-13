Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на Открытом чемпионате США по теннису
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на Открытом чемпионате США по теннису, сообщает Zakon.kz.
По его словам, этот грандиозный успех – яркое подтверждение того, что Елена Рыбакинапо праву была названа первой ракеткой мира.
"Вы вновь продемонстрировали истинный профессионализм, целеустремленность и безупречную культуру поведения на корте. Весь Казахстан гордится Вашими достижениями! Пусть эта впечатляющая победа станет стимулом для новых спортивных побед, а Ваше мастерство станет примером для всех юных теннисистов Казахстана", – говорится в поздравлении.
Ранее Токаев поздравил казахстанцев с особым праздником.
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