Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на Открытом чемпионате США по теннису

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на Открытом чемпионате США по теннису, сообщает Zakon.kz.

Елена Рыбакина "Вы вновь продемонстрировали истинный профессионализм, целеустремленность и безупречную культуру поведения на корте. Весь Казахстан гордится Вашими достижениями! Пусть эта впечатляющая победа станет стимулом для новых спортивных побед, а Ваше мастерство станет примером для всех юных теннисистов Казахстана", – говорится в поздравлении. По его словам, этот грандиозный успех – яркое подтверждение того, чтопо праву была названа первой ракеткой мира. Ранее Токаев поздравил казахстанцев с особым праздником.

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