Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Уровень воды в реке Урал продолжает повышаться

Уровень воды в реке Урал продолжает повышаться, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 20:27 Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области
Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области 7 мая 2024 года предоставил сводку об уровне воды в реке Урал по состоянию на 20:00, сообщает Zakon.kz.

Изменение уровня воды за последние сутки: 

  • село Индербор: подъем уровня воды составил 17 см. Уровень воды – 939 см, критический уровень – 845 см;
  • село Махамбет: вода поднялась на 8 см. Уровень воды – 886 см, критический уровень – 850 см; 
  • город Атырау: подъем уровня воды составил 5 см. Уровень воды – 510 см, критический уровень – 550 см;
  • село Жанаталап: уровень воды поднялся на 2 см. Уровень воды – 365 см, критический уровень – 500 см;
  • село Еркинкала: вода поднялась на 2 см. Уровень воды – 325 см, критический уровень – 450 см.

При этом в оперштабе отметили, что на реке спасатели ведут круглосуточное дежурство, у населенных пунктов установлены дежурные посты. 

"Круглосуточное дежурство было установлено с 4 мая. Задача дежурных – контролировать и информировать об уровне воды ответственных и наблюдать за состоянием дамб. Дежурному составу выдана необходимая спецтехника, ботинки, фонарик на случай возникновения перелива реки", – сообщил координатор участков 26-30 Абиль Тауфихулы.

Ранее в МЧС РК рассказали, что в свои дома после начала паводков вернулись 50 467 казахстанцев. 5447 человек остаются в пунктах временного размещения.

Читайте также

Заморозки и шквальный ветер: в 12 областях объявлено штормовое предупреждение
Заморозки и шквальный ветер: в 12 областях объявлено штормовое предупреждение
небо, облака
Ливень, град и гроза: синоптики рассказали о погоде на 8 мая
Более 300 км дамб возвели в Атырау и Курмангазинском районе
Диана Абдуллаева
Атырауская область Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматы, землетрясение, ВКО
Землетрясение произошло в Алматинской области
В детском саду Акмолинской области во время тихого часа ребенок умер
В детском саду Акмолинской области во время тихого часа умер ребенок
Заморозки до -3°С, ливень и град ожидаются в большинстве областей Казахстана 7 мая
Заморозки до -3°С, ливень и град ожидаются в большинстве областей Казахстана 7 мая
Не провалиться пропадом
Не провалиться пропадом – в Костанайской области обнаружили дыру в земле
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: