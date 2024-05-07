Уровень воды в реке Урал продолжает повышаться

Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области 7 мая 2024 года предоставил сводку об уровне воды в реке Урал по состоянию на 20:00, сообщает Zakon.kz.

Изменение уровня воды за последние сутки:

село Индербор: подъем уровня воды составил 17 см. Уровень воды – 939 см, критический уровень – 845 см;

село Махамбет: вода поднялась на 8 см. Уровень воды – 886 см, критический уровень – 850 см;

город Атырау: подъем уровня воды составил 5 см. Уровень воды – 510 см, критический уровень – 550 см;

село Жанаталап: уровень воды поднялся на 2 см. Уровень воды – 365 см, критический уровень – 500 см;

село Еркинкала: вода поднялась на 2 см. Уровень воды – 325 см, критический уровень – 450 см.

При этом в оперштабе отметили, что на реке спасатели ведут круглосуточное дежурство, у населенных пунктов установлены дежурные посты.

"Круглосуточное дежурство было установлено с 4 мая. Задача дежурных – контролировать и информировать об уровне воды ответственных и наблюдать за состоянием дамб. Дежурному составу выдана необходимая спецтехника, ботинки, фонарик на случай возникновения перелива реки", – сообщил координатор участков 26-30 Абиль Тауфихулы.

Ранее в МЧС РК рассказали, что в свои дома после начала паводков вернулись 50 467 казахстанцев. 5447 человек остаются в пунктах временного размещения.