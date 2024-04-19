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Вода продолжает прибывать в Атырау

Вода продолжает прибывать в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 10:32 Фото: пресс-служба МЧС РК
Оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области предоставил новые данные об уровне воды в реке Урал на 19 апреля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно гидрологическому мониторингу "Казгидромета", за прошедшие сутки уровень реки Урал из-за поступления воды с территории ЗКО значительно изменился.

  • На гидропосту р. Урал – п. Индербор уровень на отметке 560 см. Подъем уровня составил 5 см. Общий подъем с начала паводка – 337 см.
  • Р. Урал – п. Махамбет уровень находится на отметке 688 см. Уровень вырос на 9 см. Общий подъем с начала паводка составляет 371 см.
  • На гидропосту р. Урал – Атырау уровень на отметке 399 см. За день вода поднялась на 3 см. Общий подъем с начала паводка – 208 см.

Специалисты предупреждают, что ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

"На 19 апреля из Ириклинского водохранилища приток составляет 422 м³/с, сброс составляет 345 м³/с".Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

Не все казахстанцы объединяются в борьбе с масштабными паводками. К примеру, в Атырау поймали подозреваемых в краже мешков с песком с прибрежных дамб.

Задержали четверых мужчин (42, 32, 37, 38 лет) и 34-летнюю женщину. Они грузили мешки с песком в машину, чтобы потом применить их для ограждения своего дома. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту мелкого хищения.

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