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Уровень воды в Урале продолжит расти

Урал, река, подъем уровня воды, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 10:41 Фото: штаб по ЧС Атырауской области
Оперативную сводку об уровне воды в реке Урале на 18 апреля 2024 предоставили в Оперативном штабе по ЧС Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

По данным гидрологического мониторинга "Казгидромета", за прошедшие сутки по реке Урал Атырауской области из-за поступления воды с территории ЗКО уровень изменился:

  • На гидропосту река Урал – поселок Индербор уровень находится на отметке 555 см, подъем составил 8 см, общий подъем с начала паводка составляет 332 см.
  • Река Урал – поселок Махамбет. Уровень – на отметке 679 см, подъем составил 7 см, общий подъем с начала паводка – 362 см.
  • На гидропосту река Урал – Атырау уровень находится на отметке 396 см, за сутки не было изменений, общий подъем с начала паводка составляет 205 см.

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, отметили в штабе.

"На 18 апреля из Ириклинского водохранилища приток составляет 422 м³/с, сброс составляет 345 м³/с", – говорится в распространенном сообщении.

В Атырауской области в ночь на 18 апреля в Жылыойском районе затопило дома.

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