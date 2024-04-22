"Утонувшего" мужчину нашли живым в Акмолинской области
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
В Атбасарском районе Акмолинской области произошла чудесная история "воскрешения" – мужчину, который считался утонувшим, нашли живым. Об этом 22 апреля 2024 года рассказали в ДЧС региона, сообщает Zakon.kz.
Для поиска якобы утонувшего мужчины 1977 г. р. на затопленном участке, образовавшемся в результате разлива реки Жабай, акмолинских спасателей вызвали вчера.
"Первый день поисков результатов не дал. Но уже сегодня утром мужчину нашли в кустах живым и здоровым. Спасенный был рад встрече со спасателями в водолазных костюмах. Сотрудники ДЧС накормили его и доставили на сушу. К слову, мужчина пробыл в кустах полтора дня".Пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Зачем мужчина отправился на затопленный участок, выясняют в отделе полиции Атбасарского района.
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