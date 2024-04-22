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"Утонувшего" мужчину нашли живым в Акмолинской области

&quot;Утонувшего&quot; мужчину нашли живым в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 18:05 Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
В Атбасарском районе Акмолинской области произошла чудесная история "воскрешения" – мужчину, который считался утонувшим, нашли живым. Об этом 22 апреля 2024 года рассказали в ДЧС региона, сообщает Zakon.kz.

Для поиска якобы утонувшего мужчины 1977 г. р. на затопленном участке, образовавшемся в результате разлива реки Жабай, акмолинских спасателей вызвали вчера.

"Первый день поисков результатов не дал. Но уже сегодня утром мужчину нашли в кустах живым и здоровым. Спасенный был рад встрече со спасателями в водолазных костюмах. Сотрудники ДЧС накормили его и доставили на сушу. К слову, мужчина пробыл в кустах полтора дня".Пресс-служба ДЧС Акмолинской области
"Утонувшего" мужчину нашли живым в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 18:05

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Зачем мужчина отправился на затопленный участок, выясняют в отделе полиции Атбасарского района.

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МЧС Казахстана 21 апреля 2024 года сделало заявление из-за ситуации с паводками. Ведомство призвало граждан быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период.

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