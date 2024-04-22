"Утонувшего" мужчину нашли живым в Акмолинской области

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

В Атбасарском районе Акмолинской области произошла чудесная история "воскрешения" – мужчину, который считался утонувшим, нашли живым. Об этом 22 апреля 2024 года рассказали в ДЧС региона, сообщает Zakon.kz.

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