МЧС обратилось с важным заявлением к казахстанцам

Министерство по чрезвычайным ситуациям 21 апреля сделало заявление из-за ситуации с паводками, сообщает Zakon.kz.

МЧС призвало граждан быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период:

при получении сигнала на оповещение предупредите соседей, окажите помощь инвалидам и детям, строго следуйте инструкции;

заранее подготовьте одежду, запас продуктов питания, медикаменты, документы сложите в непромокаемые пакеты;

разъедините все потребители электроэнергии, выключите газ, погасите огонь в печах, закройте окна и двери;

не покидайте эвакуационные пункты без соответствующего разрешения;

⁠не оставляйте без присмотра детей;

если есть сведение об угрозе жизни и здоровью людей, передайте информацию на телефон 112 или горячей линии.

Ранее пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК 21 апреля сообщила о ситуации на водохранилищах в Западно-Казахстанской области. Подробнее можно прочитать здесь.