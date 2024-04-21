МЧС обратилось с важным заявлением к казахстанцам
Фото: пресс-служба МЧС РК
Министерство по чрезвычайным ситуациям 21 апреля сделало заявление из-за ситуации с паводками, сообщает Zakon.kz.
МЧС призвало граждан быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период:
- при получении сигнала на оповещение предупредите соседей, окажите помощь инвалидам и детям, строго следуйте инструкции;
- заранее подготовьте одежду, запас продуктов питания, медикаменты, документы сложите в непромокаемые пакеты;
- разъедините все потребители электроэнергии, выключите газ, погасите огонь в печах, закройте окна и двери;
- не покидайте эвакуационные пункты без соответствующего разрешения;
- не оставляйте без присмотра детей;
- если есть сведение об угрозе жизни и здоровью людей, передайте информацию на телефон 112 или горячей линии.
Ранее пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК 21 апреля сообщила о ситуации на водохранилищах в Западно-Казахстанской области. Подробнее можно прочитать здесь.
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