Берик Арын стал новым генеральным директором ИОПБ
Кандидатура известного казахстанского дипломата была выдвинута правительством страны по решению президента Касым- Жомарта Кемелевича Токаева.
Основанная в 2017 году как специализированное учреждение Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), ИОПБ занимается укреплением продовольственной безопасности и содействием развитию сельского хозяйства государств-членов ОИС.
На сегодняшний день ИОПБ является единственной международной организацией, аккредитованной при Организации Объединенных Наций со штаб-квартирой в Астане.
Свою трудовую деятельность Арын начал в 1994 году в Управлении стран Среднего, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел.
В разные годы работал в посольствах Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия и Арабской Республике Египет, Центре внешней политики Администрации Президента Казахстана, заместителем руководителя Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.
Берик Арын также являлся послом РК в Египте, представлял Казахстан в качестве постоянного представителя при Лиге Арабских Государств, представителя в Исполнительном Совете Исламской Организации по вопросам Образования, Науки и Культуры (ИСЕСКО) и постоянного представителя РК при Африканском Союзе.
Одновременно он являлся послом Казахстана по совместительству в Королевстве Марокко, Алжирской Народной Демократической Республике и Тунисской Республике.
С июня 2016 года по март 2019 год работал в должностях вице-министра по делам религий и гражданского общества и вице-министра общественного развития.
До избрания на высокий международный пост генерального директора ИОПБ Арын занимал должности посла РК в Королевстве Саудовской Аравии и постоянного представителя РК при ОИС, а также являлся по совместительству послом РК в Королевстве Бахрейн.