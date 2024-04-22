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Берик Арын стал новым генеральным директором ИОПБ

Берик Арын избран новым генеральным директором ИОПБ, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 18:53 Фото: пресс-служба ИОПБ
В Дохе (Государство Катар) в онлайн-формате состоялась первая внеочередная сессия Генеральной Ассамблеи Исламской Организации по Продовольственной Безопасности (ИОПБ), на которой единогласно избран новым генеральным директором организации посол Казахстана Берик Арына, сообщает Zakon.kz.

Кандидатура известного казахстанского дипломата была выдвинута правительством страны по решению президента Касым- Жомарта Кемелевича Токаева.

Основанная в 2017 году как специализированное учреждение Организации Исламского Сотрудничества (ОИС), ИОПБ занимается укреплением продовольственной безопасности и содействием развитию сельского хозяйства государств-членов ОИС.

На сегодняшний день ИОПБ является единственной международной организацией, аккредитованной при Организации Объединенных Наций со штаб-квартирой в Астане.

Свою трудовую деятельность Арын начал в 1994 году в Управлении стран Среднего, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел.

В разные годы работал в посольствах Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия и Арабской Республике Египет, Центре внешней политики Администрации Президента Казахстана, заместителем руководителя Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.

Берик Арын также являлся послом РК в Египте, представлял Казахстан в качестве постоянного представителя при Лиге Арабских Государств, представителя в Исполнительном Совете Исламской Организации по вопросам Образования, Науки и Культуры (ИСЕСКО) и постоянного представителя РК при Африканском Союзе.

Одновременно он являлся послом Казахстана по совместительству в Королевстве Марокко, Алжирской Народной Демократической Республике и Тунисской Республике.

С июня 2016 года по март 2019 год работал в должностях вице-министра по делам религий и гражданского общества и вице-министра общественного развития.

До избрания на высокий международный пост генерального директора ИОПБ Арын занимал должности посла РК в Королевстве Саудовской Аравии и постоянного представителя РК при ОИС, а также являлся по совместительству послом РК в Королевстве Бахрейн.


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