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Законодательство РК

Казахский дипломат избран гендиректором Исламской организации по продбезопасности

Казахский дипломат избран гендиректором Исламской организации по продбезопасности Фото: iofs.org.kz
Казахский дипломат Аскар Мусинов избран на должность генерального директора Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ) с 1 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в МИД РК, решение о его избрании было принято на 6-й Генеральной ассамблеи ИОПБ, состоявшейся в Дохе 3 октября 2023 года.

Аскар Мусинов – карьерный дипломат, занимал различные должности в Министерстве иностранных дел Казахстана. Был послом РК в Египте, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах и Южной Африке.

Кроме того, он занимал должности заместителя министра и ответственного секретаря МИД РК. До назначения генеральным директором ИОПБ был заместителем генерального секретаря по науке и технике в Организации исламского сотрудничества в период с 2018 по 2022 годы.

Исламская организация по продовольственной безопасности (ИОПБ) – международная межправительственная организация. Задача организации – обеспечение продовольственной безопасности в странах Организации исламского сотрудничества (ОИС). ИОПБ была создана по инициативе Казахстана в 2013 году. В нее входят 37 стран.

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