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Свыше 70 кокшетаусцев изучают государственный язык в одном из разговорных клубов Ассамблеи народа Казахстана

Свыше 70 кокшетауцев изучают государственный язык в одном из разговорных клубов ассамблеи народа Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 12:02 Фото: из архива Миланы Тарасовой
Разговорный клуб "Мәміле" на базе ГУ "Қоғамдық келісім" при Акмолинской Ассамблее народа Казахстана начал свою работу свыше одного года назад, за это время клуб помог освоить государственный язык десяткам представителей некоренных этносов разного возраста.

Все занятия в клубе включают в себя различные упражнения и задания, способствующие устранению языкового барьера, акцента, расширению словарного запаса, развитию речи.

Руководитель разговорного клуба "Мәміле " акмолинка Милана Тарасова является студенткой четвертого курса Кокшетауского государственного университета имени Шокана Уалиханова по специальности "Учитель казахского языка и литературы". По ее словам, знать государственный язык – обязанность каждого казахстанца.

"Цель нашего клуба – продвижение, развитие государственного языка, формирование коммуникативных навыков, усовершенствование разговорной речи у изучающих язык. Со слушателями разного возраста составляем диалоги в различных форматах. В настоящее время количество слушателей превышает 70 человек, с каждым днем число желающих выучить казахский язык увеличивается. Некоторые ученики достигли высокого уровня, который позволяет им говорить на государственном языке свободно на работе и в повседневной жизни. Работа, направленная на увеличение количества говорящих на казахском языке, в нашем клубе продолжается", – акцентировала Милана Анатольевна.

Как сообщила спикер, слушатели клуба принимают активное участие в общественных мероприятиях Дома дружбы, тем самым используя приобретенные в клубе навыки на практике. Немало достижений у учеников клуба "Мәміле" в конкурсах по госязыку.

"Мой ученик Мауль Глеб занял первое место в республиканском конкурсе "Мыңбұлақ", Надежда Сидорович стала победительницей акции "Қазақша сөйле", Юлия Суравицкая выступила с речью на региональном казахоязычном мероприятии. Команда у нас дружная, планов много: запланировали посетить спектакли и концерты на казахском языке совместно с членами клуба, стараемся активно принимать участие в культурных мероприятиях, тем самым расширять кругозор и учиться новым словам. Ведь моя цель – помочь слушателям овладеть государственным языком, внести свой вклад в его развитие и верно служить своей стране", – подчеркнула Милана Тарасова.

Ученики разговорного клуба выражают огромную благодарность организаторам проекта за возможность бесплатно обучаться. Екатерина Дизендорф посещает клуб свыше одного года, за это время девушка достигла хороших результатов.

"Я с детства люблю казахский язык, когда увидела объявление о том, что в Кокшетау открылись бесплатные курсы, очень обрадовалась, огромное желание владеть в совершенстве государственным языком было всегда. Очень рада, что являюсь ученицей разговорного клуба, уроки проходят очень интересно, каждый раз проходим новые темы, смотрим фильмы на казахском, разговариваем на государственном языке за чашкой чая, ведем диалоги в формате вопросов – ответов. Наш наставник Милана Анатольевна очень позитивная, мудрая и умеет создавать благоприятную атмосферу для обучения, грамотный специалист и профессиональный филолог. Спасибо большое государству за возможность бесплатно изучать язык. Моя мечта – говорить с совершенстве на казахском языке, и благодаря Милане я иду к своей цели", – говорит ученица разговорного клуба "Мәміле" Екатерина Сергеевна.

Сообщается, что при ГУ "Қоғамдық келісім", помимо клуба "Мәміле", порядка 80 молодых людей в составе общественного объединения "Ассамблея жастары", в совершенстве знающие государственный язык, активно участвуют в мероприятиях Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана.

Алма Байгужина

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