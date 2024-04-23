"Ты пахнешь розами": свидетель Насырбекова объяснила встречу с Бишимбаевым в день смерти Нукеновой

В суде по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева сторона обвинения подала ходатайство допросить блогера Гульнару Насырбекову, которая в день смерти Салтанат Нукеновой написала подсудимому, что он пахнет розами и встречалась с ним в ресторане Bau, сообщает Zakon.kz.

Прокурор Айжан Аймаганова просила, помимо блогера, допросить также ясновидящую Ережепову и домработницу Сеитову. Сегодня судья и стороны успели допросить только Гульнару Насырбекову. Она рассказала, как они познакомились с Бишимбаевым и для чего он пригласил ее в ресторан Bau.

"Мы одноклубники. Я веду блог о растительном питании и спорте – это женский блог. Мы просто одноклубники в гольф-клубе... Мы с ним малознакомые люди, мне вообще все равно, он был мой одноклубник", – заявила Гульнара Насырбекова.

При этом, по ее словам, встретиться в ресторане Bau ей предложил именно Бишимбаев, еще в начале месяца, а накануне, 8 ноября, попросил подтвердить, в силе ли договоренность о встрече.

"2 ноября я уехала в Ташкент с подругами на турнир по гольфу и 3-го числа пришло сообщение от Бишимбаева, где он спрашивал: "Не хотите поиграть в гольф и мы там поговорим?" Я сказала, что буду в Астане после 7-го числа. Я приехала и 8-го числа ехала в гольф-клуб, он позвонил и спросил, приехала ли я. Потом он спросил, можем ли мы встретиться, выпить кофе и поговорить. Я сказала: "Хорошо, завтра (9 ноября. – Прим. ред.)... Это было 8 ноября, в обед. 9-го числа в обед спросил, в силе ли наша встреча. Я сказала: "Хорошо". Он сказал, в ресторане Bau. Я приехала туда, центральные двери были закрыты. Я позвонила, он вышел со стороны кухни и провел в Vip (№4. – Прим. ред.), и мы начали говорить о прошедшем турнире, о том, как в Ташкенте, потом говорили о детях, программе моей, по растительному питанию. Он спрашивал про мой блог, про мою рекламу. Потом он мне сказал про моих детей, что они у меня такие взрослые. Поздравил, не знаю, в соцсетях, может, увидел, у сына свадьба скоро. Сказал, что у меня очень красивая дочь – она бьюти-блогер, и сказал: "Мы хотели бы с ней работать". Мне было странно слушать, я сказала, что у нее есть свой блог и она взрослый человек и сама знает, с кем работать", – рассказала свидетель.

Гульнара Насырбекова сообщила, что она провела в ресторане 1,5 часа – с 15:30 до 17:00 и за это время подсудимый несколько раз отлучался, и позже к ним присоединилась ее подруга Айгерим.

При этом, отвечая на вопрос прокурора, свидетель сообщила, что ни она, ни ее подруга не имеют медицинского образования и речи о капельницах или системах в тот день они не вели.

Она же рассказала, в чем был днем 9 ноября Бишимбаев и как он себя вел.

"Я не присматривалась (в чем он был. – Прим. ред.), но это было что-то темное, рубашка что ли. Не знаю (какого точно цвета. – Прим. ред.), не светлая точно. Он был в обуви. Туфли, точно. Я не помню, какие. Но это точно были не кроссовки, точно не спортивная обувь. Я пила воду, а Бишимбаев пил шампанское. Но не знаю, сколько. Я за этим не наблюдала... Вел себя нормально. Я ж не знаю, но когда это было, он вел себя нормально, адекватно", – сообщила свидетель.

Она же заявила, что Бишимбаев не удерживал ее с подругой силой, и "не просил переодеваться в чужую женскую одежду и выходить из ресторана под видеозаписи".

Гульнара Насырбекова также объяснила историю с фразой "Ты пахнешь, как розы".

Свидетель заверила судью, что писала это сообщение своей родственнице, но по ошибке отправила Бишимбаеву.

"Мне "везет", как утопленнику. В тот день не знаю, как так получилось. Мне пришло сообщение, что есть пропущенный звонок от Бишимбаева, он записан у меня как Куандык. А моя құдағи Алена (мать невестки. – Прим. ред.) записана "кудаги". Когда мы выехали из Bau (с подругой. – Прим. ред.), поехали сразу за тортиком и цветами. Это рядом. Мы забрали тортик и цветы, я сфотографировала их и отправила Алене (у которой в этот день был день рождения и они спешили поздравить ее. – Прим. ред.). А сегодня, когда увидела, была в шоке... Он как человек мне был не интересен. Ни как мужчина, ни как кто", – заверила свидетель.

Ранее сообщалось, что в суде был исследован телефон подсудимого Куандыка Бишимбаева, в том числе переписка в социальных сетях, мессенджерах. В частности, в WhatsApp удалось выяснить, с кем переписывался Куандык Бишимбаев в день смерти Салтанат Нукеновой.