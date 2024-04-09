Дело Бишимбаева: в суде выступил свидетель, находившийся в ресторане в ночь убийства Нукеновой

В Астане продолжается процесс по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой. 9 апреля выступил свидетель Дамир Меирбеков. Он рассказал, что происходило в ту ночь в ресторане Bau, сообщает Zakon.kz.

В суде озвучили протокол осмотра сотового телефона свидетеля Дамира Меирбекова – маляра. Он проводил в ночь смерти Салтанат Нукеновой ремонт зала в ресторане Bau.

Прокурор зачитал его переписку в WhatsApp с администратором зала.

В переписке свидетель пишет, что "директор обратно вернулся назад. Сидят в vip-ке", "стена, где висят картины, вторую половину, не дали доделать. Куандык буянит. Кажется, vip-ку перевернул вверх дном, надеюсь, жена жива", "маски шоу устроил – в пиджаке на голый торс", "мы уходили, он либо избивал, либо портил имущество. Мы ушли".

Далее он написал, в каком состоянии находился в тот момент Бишимбаев.

"Он в хлам со своей. Чуть стеклянную дверь не вырвал – входную, кухняны қиратып (разнес кухню – с каз.)", – приведено в той же переписке.

Меирбеков также сообщил, что дней за 10 до этого случая в этой же vip-кабинке были погромы "намного больше и громче".

По его же словам, "шум и гам" был до и после того, как подсудимый вышел за зажигалкой, "ближе к 04:00 и уже "ближе к пяти, полшестого утра".

"Нет (не было мысли позвать полицию. – Прим. ред.), потому что я видел эту картину за 10 дней. Я не предполагал, что человек может убить жену", – сказал Дамир Меирбеков.

Он же в показаниях сообщил, что 9 ноября они не использовали липкий скотч.

Отметим, что адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова сообщила, что в vip-комнате №5 был найдет скотч.

9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".

8 апреля в суде выступили два свидетеля – врач скорой помощи и патрульный полицейский.

4 апреля адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова озвучила причину смерти Салтанат Нукеновой.

1 апреля Куандык Бишимбаев выступил с речью в суде. Он попросил прощения у родных Салтанат Нукеновой. При этом он не признал себя виновным в умышленном, осознанном ее убийстве.