Дело Бишимбаева: в суде выступил свидетель, находившийся в ресторане в ночь убийства Нукеновой
В суде озвучили протокол осмотра сотового телефона свидетеля Дамира Меирбекова – маляра. Он проводил в ночь смерти Салтанат Нукеновой ремонт зала в ресторане Bau.
Прокурор зачитал его переписку в WhatsApp с администратором зала.
В переписке свидетель пишет, что "директор обратно вернулся назад. Сидят в vip-ке", "стена, где висят картины, вторую половину, не дали доделать. Куандык буянит. Кажется, vip-ку перевернул вверх дном, надеюсь, жена жива", "маски шоу устроил – в пиджаке на голый торс", "мы уходили, он либо избивал, либо портил имущество. Мы ушли".
Далее он написал, в каком состоянии находился в тот момент Бишимбаев.
"Он в хлам со своей. Чуть стеклянную дверь не вырвал – входную, кухняны қиратып (разнес кухню – с каз.)", – приведено в той же переписке.
Меирбеков также сообщил, что дней за 10 до этого случая в этой же vip-кабинке были погромы "намного больше и громче".
По его же словам, "шум и гам" был до и после того, как подсудимый вышел за зажигалкой, "ближе к 04:00 и уже "ближе к пяти, полшестого утра".
"Нет (не было мысли позвать полицию. – Прим. ред.), потому что я видел эту картину за 10 дней. Я не предполагал, что человек может убить жену", – сказал Дамир Меирбеков.
Он же в показаниях сообщил, что 9 ноября они не использовали липкий скотч.
Отметим, что адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова сообщила, что в vip-комнате №5 был найдет скотч.
9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.
8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".
8 апреля в суде выступили два свидетеля – врач скорой помощи и патрульный полицейский.
4 апреля адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова озвучила причину смерти Салтанат Нукеновой.
1 апреля Куандык Бишимбаев выступил с речью в суде. Он попросил прощения у родных Салтанат Нукеновой. При этом он не признал себя виновным в умышленном, осознанном ее убийстве.