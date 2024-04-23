С кем переписывался Куандык Бишимбаев в день смерти Салтанат Нукеновой

В Астане проходит очередное судебное заседание по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева. Сегодня, 23 апреля 2024 года, суд продолжил исследование телефона подсудимого, сообщает Zakon.kz.

Суд при исследовании телефона экс-министра рассмотрел галерею, в том числе скриншоты переписки с Салтанат Нукеновой, а также изучил переписки в мессенджере WhatsApp не только с погибшей, но и с другими фигурантами дела.

Так, выяснилось, что 9 ноября 2023 года, в день смерти Нукеновой, Бишимбаев несколько раз звонил разным людям в период с 18:55 до 19:03. Сам подсудимый утверждает, что случайно набрал их в тот день.

Подтвердилось и то, что в этот день Бишимбаев пять раз звонил ясновидящей из Шымкента в период с 15:01 до 20:01. Переписку зачитала судья Айжан Кульбаева:

В 15:01 пишет Бишимбаев: "С ней все ок? Она все спит и спит".

Отвечает Гульнар в 15:48: "Все окей. Спать будет до утра".

В 19:09 пишет Гульнар: "Работаю".

Бишимбаев пишет в 19:09: "Наберу?"

В 19:09 Гульнар отвечает: "Окей".

Потом в 19:24 он пишет: "Есі сау ма?" (В себе ли она? – перевод с казахского).

Она пишет: "Сау" (В себе).

Свое пояснение дал подсудимый экс-министр.

"Я звонил, пульс не нашел, хотел узнать – что происходит. Она (ясновидящая Гульнар. – Прим. ред.) то не брала, потом взяла, сказала вызывать скорую. Я говорил ей: "Вы же говорите, что она должна проснуться вечером, я пульс не могу найти", – объяснил свои действия Куандык Бишимбаев.

На что судья заявила, что не понимает логику его действий.

"Вы пишите человеку, который находится за несколько тысяч километров, узнать, в себе ли она. Вы сами не видели, в каком она состоянии? И вот она (ясновидящая Гульнар. – Прим. ред.) пишет: "Да, в себе". Вы поверили?", – спросила Айжан Кульбаева у Куандыка Бишимбаева.

Выяснилось и то, что в день смерти Салтанат Нукеновой экс-министр переписывался в другими женщинами. В частности, с Гульнарой Насырбековой и абонентом, подписанным как "Юля Супер". Первая при этом прислала Куандыку Бишимбаеву фотографию и написала: "Кстати, ты пахнешь розами". А вторая переписка началась в 19:07 и завершилась в 19:36. Ее зачитала судья Айжан Кульбаева:

9 ноября в 19:07 Бишимбаев пишет: "Как дела?".

В 19:10 "Юля Супер" отвечает: "Приветствую, все в порядке, как твои?".

В 19:24 Бишимбаев пишет: "Что делала? Свободна?".

В 19:36 "Юля Супер" отвечает: "Ресницы делала. Во сколько?"

Адвокат потерпевшей стороны Алия Омарова обратила внимание суда на тот факт, что "с 15:01 Бишимбаев был обеспокоен состоянием Нукеновой и одновременно переписывался с контактом "Гульфиза пиар" по деловой переписке".

"Обращаем внимание на переписку с "Гульфиза пиар", которая была начата в 19:07 и длилась до 19:24. Вместе с тем с абонентом "Гульнар Шым" он начинает переписываться в 15:01, он у нее спрашивает: "С ней все окей?" и дальше в 19:09 он пишет ей: "Можно наберу", и в 19:24 он ей пишет: "В себе ли она?". То есть с 15:01 он уже был обеспокоен ее состоянием и вот одновременно он переписывался с контактом "Гульфиза пиар" по деловой переписке. Абсолютно хладнокровно он переписывается по делам, и при этом параллельно он ведет переписку с ясновидящей "Гульнар Шым". То есть вместо вызова скорой хладнокровно сидел и вел переписку", – заявила адвокат.

22 апреля 2024 года представителей СМИ вернули в зал суда по делу Куандыка Бишимбаева. Об этом объявила судья Айжан Кульбаева. Также в этот день Куандык Бишимбаев предоставил суду пароль от своего телефона и было начато исследование гаджета – сторонам были представлены 12 коротких видео событий с 8 на 9 ноября 2023 года в ресторане Bau.

Представителей СМИ удалили из зала суда по делу Куандыка Бишимбаева 10 апреля. Такое решение, по словам судьи Айжан Кульбаевой, было принято из-за неуважения к суду. Оказалось, что СМИ на предыдущем процессе сняли на видео лица присяжных заседателей, что изначально было запрещено. Кадры в итоге распространили по соцсетям.