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Дело Бишимбаева: что рассказала в суде ясновидящая

Суд, Астана, Бишимбаев , фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 12:48 Фото: Zakon.kz
В Астане проходит очередное судебное заседание по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева. 24 апреля 2024 года суд допросил ясновидящую, к которой обращался подозреваемый в день смерти Салтанат Нукеновой, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Стоит отметить, что ясновидящая просила допросить ее без участия СМИ в закрытом заседании, так как опасается давления. Также она сообщила, что ей поступают угрозы с различных номеров. Судья отказала в ходатайстве, но было принято решение сохранить конфиденциальность свидетельницы и не транслировать ее изображение. Ясновидящая подключилась к заседанию онлайн.

Первым делом прокурор Айжан Аймаганова узнала у свидетеля, как долго они знакомы с Куандыком Бишимбаевым, что их связывает и какие услуги она ему предоставляла.

"Знаю его около полутора или двух лет, через его маму. Он мне иногда звонит, раз в два месяца, спрашивает про свою работу и бизнес. Я таролог, когда ему надо было что-то узнать, то он просил посмотреть", – ответила свидетель.

На вопрос прокурора о событиях 9 ноября ясновидящая сказала, что не помнит, в какое время позвонил ей подозреваемый.

"Я была занята, но взяла трубку. Он сказал: "Мы с Салтанат сильно напились и подрались сильно". Это было после обеда, может, в три или четыре часа. Я поняла, что он был выпивший. Я это всерьез не восприняла, говорю: "Что мне звонишь?" Он говорит: "Посмотрите". Я сказала: "Врачу позвоните, скорую вызовите". Он сказал: "Посмотрите, пожалуйста". Короткий разговор был. Наверное, 30 секунд", – рассказала ясновидящая.

Также свидетель дополнила, что у него голос был не такой, как обычно. Бишимбаев во время звонка "тщательно подбирал слова".

"Вы говорите, что созванивались в три часа. Мы исследовали сообщения между вами и Бишимбаевым. В 15:01 он вас спрашивал: "Все ли с ней ок?", а вы отвечаете: "Она будет спать до утра". Это было после звонка или до?" – спросила Айжан Аймаганова.

По словам ясновидящей, эта переписка была после звонка.

"Он так пишет: "Cкажите, что с ней все хорошо". Он, прям же, такой невыносимый. Он все время звонил, я уже телефон вообще перестала брать. Потом он начал писать и писать: "Напишите, что у нее все хорошо. Мне будет спокойнее. Напишите". Он говорил мне: "Она придет в себя. Какая скорая?" Я подумала, что он вообще пьяный", – дополнила Ережепова.

Также прокурор попросила рассказать о звонке в 19:44, когда ясновидящая говорила с Бишимбаевым почти одну минуту. Со слов ясновидящей, Бишимбаев в этот момент сообщил, что Нукеновой стало совсем плохо: не встает, не ест, а только лежит.

"Вы действительно обладаете такими способностями, чтобы видеть состояние человека на расстоянии?" – уточнила прокурор.

Ясновидящая сообщила, что не может видеть на расстоянии. Бишимбаев никогда не обращался по семейным конфликтам к ней, это был первый раз. Также во время допроса адвокат Назкен Кусаинова уточнила, раскладывала ли она карты на состояние здоровья Салтанат Нукеновой.

"Нет. Я написала, что я чувствую. Я считала, что он пьяный бред несет. Я писала по своим ощущениям," – ответила ясновидящая.

Стоит отметить, что во время допроса свидетеля судья сделала замечание стороне защиты, когда та задавала вопросы, и попросила сбавить тон.

"Вы фактически оказываете на свидетеля давление. Защитник, суд делает вам замечание. Я еще раз говорю, сбавьте тон! Вы должны уважительно относиться ко всем участникам процесса. Свидетель точно такой же участник процесса, как и все. Прошу, задайте нормальным тоном вопрос свидетелю", – сказала Айжан Кульбаева.

Также во время допроса выяснилось, что ясновидящая звонила матери Куандыка Бишимбаева вечером 9 ноября.

В свою очередь второй подозреваемый, Бахытжан Байжанов, сообщил, что ясновидящая говорит неправду.

"Она не говорила, что надо вызвать врача или скорую. Я рядом стоял с Бишимбаевым. Она все время говорила: "У нее мозг устал, пусть выспится, чуть позже проснется и вы домой поедете". Это было в 15:51. Я тогда в 15.33 звонил врачу. Я ждал, когда Бишимбаев выйдет из четвертой кабинки. Я сказал, что надо вызвать скорую, или частную, и тогда он набрал ее в 15:51. Но я не слышал от нее "врача" и "скорую". Второй раз я ее слышал, когда звонил в скорую, вечером, Бишимбаев параллельно разговаривал с ней. Тогда я тоже не слышал про скорую или врача", – дополнил Байжанов.

Бишимбаев объяснил, что постоянно перезванивал ясновидящей, потому что она обещала "посмотреть" состояние Салтанат.

"Когда я позвонил ей, сказал, что не могу нащупать пульс (Салтанат Нукеновой. – Прим. автора). Когда уже пришел Бахытжан, не помню, когда точно, последний звонок в 19:56 или 19:57, тогда она подняла трубку, и сказал, что второй человек не может найти пульс, то тогда она крикнула, чтобы вызывали скорую, и бросила трубку", – дополнил Куандык Бишимбаев.

9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".

8 апреля в суде выступили два свидетеля – врач скорой помощи и патрульный полицейский.

4 апреля адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова озвучила причину смерти Салтанат Нукеновой.

1 апреля Куандык Бишимбаев выступил с речью в суде. Он попросил прощения у родных Салтанат Нукеновой. При этом он не признал себя виновным в умышленном, осознанном ее убийстве.

9 апреля в суде выступил свидетель, находившийся в ресторане в ночь убийства Нукеновой. В этот день также выступили судмедэксперт Тахир Халимназаров. Он рассказал, какие травмы были нанесены Салтанат Нукеновой и что стало причиной ее смерти.

11 апреля второй подсудимый Бахытжан Байжанов рассказалсвою версию событий дня, когда умерла Салтанат Нукенова.

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