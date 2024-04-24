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Сессия Ассамблеи народа Казахстана пройдет в онлайн-формате из-за паводков

Сессия Ассамблеи народа Казахстана пройдет в онлайн-формате из-за паводков, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 16:33 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 24 апреля 2024 года принял заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана (АНК). Об этом говорится на сайте Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент, поздравив вновь назначенных заместителей председателя АНК Юрия Шина и Лугмара Буларова, пожелал им успешной работы в деле укрепления единства и консолидации общества.

Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет заместителя председателя – заведующего Секретариатом АНК Марата Азильханова о реализации ранее данных поручений и ходе подготовки XXXIII сессии Ассамблеи.

Глава государства сообщил, что в связи с текущей паводковой ситуацией в ряде областей принял решение о проведении нынешней сессии ассамблеи в онлайн-формате. Члены региональных АНК примут участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи.

Кроме того, он отметил большой вклад Ассамблеи народа Казахстана в оказание помощи пострадавшим от стихийного бедствия.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по дальнейшему совершенствованию работы АНК.

Ранее глава государства освободил от должностей двух заместителей главы АНК – Акбаржона Исмаилова и Аурику Дяк. Их места заняли Лугмар Буларов и Юрий Шин.

20 марта 2024 года глава государства подписал распоряжение о созыве ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана. Повестка дня – "Единство. Созидание. Прогресс". Из документа следовало, что очередная сессия АНК состоится 24-25 апреля в Астане в Президентском центре.

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Напомним, XXXII сессия Ассамблеи народа Казахстана прошла 27 апреля 2023 года в Астане во Дворце мира и согласия. Ее повесткой было: "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие".

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