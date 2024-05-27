Наркодилер настойчиво способствовал своему разоблачению в Актюбинской области

В Актюбинской области молодого человека осудили за распространение наркотиков. Поймать себя помог он сам, сообщает Zakon.kz.

Как установило следствие, 24-летний житель Бадамши через Telegram нашел работу по закладке наркотиков. Через какое-то время его "повысили" до складного: дома он фасовал "бомбочки" с наркотиками, пишет "Диапазон".

"Причем сам парень тоже стал употреблять запрещенные вещества. И вот, когда он был под действием наркотиков, ему показалось, что кто-то ломится в дверь. Обвиняемый позвонил на "102". Приехали полицейские, осмотрели квартиру, ничего подозрительного не увидели и уехали. А через какое-то время парню снова послышалось, что кто-то пытается открыть дверь. Он снова вызвал полицию. В этот раз прибывшие сотрудники и поймали наркодилера. Он выбросил в окно свой рюкзак с наркотиками".

Во время досудебного расследования подозреваемый признавал вину и говорил, что дома фасовал наркотики, получал 5 тыс. российских рублей в день. В суде поменял позицию и стал уверять, что распространением наркотиков не занимался, покупал их для себя. День задержания он якобы помнил смутно, а рюкзак ему подкинули и заставили взять вину, угрожая привлечь к ответственности его девушку.

Девушка же подсудимого рассказала в полиции, что молодой человек потерял работу повара и решил зарабатывать на жизнь продажей наркотиков. В суде она добавила, что ушла от него, он страдал паранойей, вел себя странно, подолгу отсутствовал и все время ходил с рюкзаком.

Суд приговорил молодого человека к 10 годам лишения свободы.

23 мая в МВД рассказали о масштабах распространения "синтетики" в Казахстане.