Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Жамбылской области проходит акция "Жасыл аймак" по посадке деревьев

В Жамбылской области проходит акция &quot;Жасыл аймак&quot; по посадке деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 16:01 Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
Сегодня в Таразе 100 женщин преклонного возраста вместе со своими внуками посадили 100 чинар возле Дома культуры имени Ы. Дукенулы на аллее "Әуендер әлемі". Мероприятие прошло в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан".
Напомним, акция была инициирована главой государства. В Жамбылской области она реализуется в формате экологической кампании "Таза аула. Таза өлке. Таза ел!". Так, в рамках третьей недели акции под названием "Жасыл аймак" в области активно ведется посадка деревьев.
, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 16:01

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Участников акции поблагодарила ветеран-педагог школы гимназии имени Ш. Муртазы, председатель клуба "Школа мудрости" Сауле Танатарова.
"У нас в народе говорят, что поступки взрослых – пример для детей. Сегодня вы показали, как следует заботливо относиться к окружающей среде, беречь природу. Это хороший пример для молодежи. Призываю и других наших граждан быть активными в общественных делах", – сказала Сауле Танатарова.
Кроме того, мероприятия в поддержку акции "Жасыл аймак" прошли в области и в массиве "Кызылабад". Здесь молодежь и жители территориального округа №11 приняли участие в соревновании по посадке деревьев. Сразу 1200 человек вышли на улицы, чтобы посадить саженцы. Среди них – представители областного и городского молодежных ресурсных центров и местные жители.
В Жамбылской области проходит акция "Жасыл аймак" по посадке деревьев , фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 16:01

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Для оценки их работы была создана комиссия из семи человек. Члены жюри проверяли соблюдение участниками соревнования агротехнических требований при посадке деревьев.

В результате 1-е место жюри присудило команде Молодежного ресурсного центра Тараза, 2-е место – молодежи Кумшагала, 3-е место – областной команде "Аулиеата жастары". Победителям вручили денежные призы и дипломы.

Республиканская экологическая кампания продлится по всей республике до 8 мая.

Читайте также

Рекордное количество базовых станций инсталлировал &quot;Кселл&quot; в Актобе и Атырау
Рекордное количество базовых станций инсталлировал Кселл в Актобе и Атырау
Два студенческих общежития вместимостью до 300 мест построят в Кокшетау
Два студенческих общежития вместимостью до 300 мест построят в Кокшетау
В Астане сносят целый этаж в строящемся ЖК
В Астане сносят целый этаж в строящемся ЖК
Айсулу Омарова
Жамбылская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Алматы три дня будут идти дожди
В Алматы три дня будут идти дожди
Большой объем воды, сброшенный с водохранилища России, проходит через Уральск
Большой объем воды, сброшенный с водохранилища России, проходит через Уральск
Синоптики дали прогноз по уровню воды на реке Урал
Синоптики дали прогноз по уровню воды на реке Урал
Суд над Бишимбаевым – трансляция 24 апреля
Суд над Бишимбаевым – трансляция 24 апреля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: