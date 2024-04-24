В Жамбылской области проходит акция "Жасыл аймак" по посадке деревьев

Сегодня в Таразе 100 женщин преклонного возраста вместе со своими внуками посадили 100 чинар возле Дома культуры имени Ы. Дукенулы на аллее "Әуендер әлемі". Мероприятие прошло в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан".

Напомним, акция была инициирована главой государства. В Жамбылской области она реализуется в формате экологической кампании "Таза аула. Таза өлке. Таза ел!". Так, в рамках третьей недели акции под названием "Жасыл аймак" в области активно ведется посадка деревьев.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Участников акции поблагодарила ветеран-педагог школы гимназии имени Ш. Муртазы, председатель клуба "Школа мудрости" Сауле Танатарова.

"У нас в народе говорят, что поступки взрослых – пример для детей. Сегодня вы показали, как следует заботливо относиться к окружающей среде, беречь природу. Это хороший пример для молодежи. Призываю и других наших граждан быть активными в общественных делах", – сказала Сауле Танатарова.

Кроме того, мероприятия в поддержку акции "Жасыл аймак" прошли в области и в массиве "Кызылабад". Здесь молодежь и жители территориального округа №11 приняли участие в соревновании по посадке деревьев. Сразу 1200 человек вышли на улицы, чтобы посадить саженцы. Среди них – представители областного и городского молодежных ресурсных центров и местные жители.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Для оценки их работы была создана комиссия из семи человек. Члены жюри проверяли соблюдение участниками соревнования агротехнических требований при посадке деревьев.





В результате 1-е место жюри присудило команде Молодежного ресурсного центра Тараза, 2-е место – молодежи Кумшагала, 3-е место – областной команде "Аулиеата жастары". Победителям вручили денежные призы и дипломы.





Республиканская экологическая кампания продлится по всей республике до 8 мая.