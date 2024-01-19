Незаконно признал банкротами ТОО: судье вынесли приговор в Алматинской области

17 января 2023 года состоялся приговор в отношении судьи Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области Абдрахманова А. и других лиц. Об этом рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

Ранее незаконная деятельность судьи была пресечена Антикоррупционной службой совместно с Верховным судом РК.

"Абдрахманов А. обвинялся в получении взятки от предпринимателя при пособничестве руководителя Отдела взимания Управления государственных доходов Карасайского района Асилбекова А. за признание банкротами двух ТОО", – говорится в сообщении.

Конаевским городским судом:

Абдрахманов А. приговорен к лишению свободы сроком на четыре года;

Асилбекову А. назначено наказание в виде штрафа в сумме 122,5 млн. тенге.

Взяткодатель осужден к лишению свободы сроком на три года шесть месяцев.

"Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе". Пресс-служба Антикора

В соответствии со ст. 41 ("Штраф") УК РК при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.

"Приговор суда не вступил в законную силу". Пресс-служба Антикора

Вместе с тем Антикор обратился к казахстанцам:

"Если Вы столкнулись с коррупцией, незамедлительно сообщайте и присылайте фото/видео в наш Telegram-бот @antikorkz_bot или по номеру "1424".

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4 декабря 2023 года стало известно, что трех судей в Алматинской области подозревают в коррупции. По версии следствия, они получали взятки за переквалификацию дел и изменение принудительных мер по делам о тяжких преступлениях. Подробности по ссылке.