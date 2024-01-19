Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Незаконно признал банкротами ТОО: судье вынесли приговор в Алматинской области

Незаконно признал банкротами ТОО: судье вынесли приговор в Алматинской области Фото: Zakon.kz
17 января 2023 года состоялся приговор в отношении судьи Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области Абдрахманова А. и других лиц. Об этом рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.

Ранее незаконная деятельность судьи была пресечена Антикоррупционной службой совместно с Верховным судом РК.

"Абдрахманов А. обвинялся в получении взятки от предпринимателя при пособничестве руководителя Отдела взимания Управления государственных доходов Карасайского района Асилбекова А. за признание банкротами двух ТОО", – говорится в сообщении.

Конаевским городским судом:

  • Абдрахманов А. приговорен к лишению свободы сроком на четыре года;
  • Асилбекову А. назначено наказание в виде штрафа в сумме 122,5 млн. тенге.
  • Взяткодатель осужден к лишению свободы сроком на три года шесть месяцев.
"Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе".Пресс-служба Антикора

В соответствии со ст. 41 ("Штраф") УК РК при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.

"Приговор суда не вступил в законную силу".Пресс-служба Антикора

Вместе с тем Антикор обратился к казахстанцам:

"Если Вы столкнулись с коррупцией, незамедлительно сообщайте и присылайте фото/видео в наш Telegram-бот @antikorkz_bot или по номеру "1424".

Материал по теме

Антикор: Судья получила от подсудимой 2 млн тенге

4 декабря 2023 года стало известно, что трех судей в Алматинской области подозревают в коррупции. По версии следствия, они получали взятки за переквалификацию дел и изменение принудительных мер по делам о тяжких преступлениях. Подробности по ссылке.

Читайте также

Министр обороны обратился к Парламенту Казахстана от имени Токаева
Министр обороны обратился к Парламенту Казахстана от имени Токаева
В Казахстане утвердили цены на регистрацию и перерегистрацию юрлиц
В Казахстане утвердили цены на регистрацию и перерегистрацию юрлиц
В Казахстане запустят пилот по оказанию госуслуги по прекращению деятельности юрлица
В Казахстане запустят пилот по оказанию композитной услуги по прекращению деятельности юрлица
Динара Халдарова
Антикор Антикор Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Димаш Кудайберген поделился радостной новостью в социальных сетях
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Массовые беспорядки произошли в российском Башкортостане
Казахстан скандал артист алкоголь стюардесса
Стало известно имя казахстанского артиста, устроившего дебош в самолете
МВД опубликовало призыв к казахстанским водителям
Штрафы и арест: МВД опубликовало важное обращение к водителям
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: