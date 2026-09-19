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События

В области Улытау в рамках акции "Таза Қазақстан" высадили около 3 500 деревьев

люди, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 14:13 Фото: акимат области Улытау
В области Улытау в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" прошли масштабные работы по озеленению и санитарной очистке территорий, сообщает Zakon.kz.

В мероприятиях, направленных на благоустройство населенных пунктов региона, приняли участие около 10 тысяч человек. Было задействовано 150 единиц специальной техники.

В экологической акции принял участие и аким области Улытау Есет Байкен, который вместе с жителями высадил саженцы деревьев. Глава региона подчеркнул важность озеленения и отметил необходимость уделять особое внимание приживаемости каждого посаженного дерева и дальнейшему уходу за ним.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 14:13

Фото: акимат области Улытау

Он также подчеркнул, что важно не ограничиваться посадкой деревьев, а системно организовать их регулярный полив, уход и сохранение зеленых насаждений.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 14:13

Фото: акимат области Улытау

К акции активно присоединились сотрудники государственных учреждений, коллективы предприятий, волонтеры, молодежь и жители региона. В результате совместной работы на территории области высадили около 3 500 деревьев.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 14:13

Фото: акимат области Улытау

Наряду с озеленением в населенных пунктах были проведены работы по санитарной очистке общественных пространств, улиц и дворов. С помощью специальной техники вывезли собранный мусор и выполнили мероприятия по благоустройству территорий.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 14:13

Фото: акимат области Улытау

Масштабная экологическая инициатива объединила жителей региона вокруг общего дела и была направлена на формирование культуры бережного отношения к окружающей среде. Совместный труд представителей разных поколений показал, что каждый гражданин может внести свой вклад в чистоту и благоустройство родного края.

Акция "Таза Қазақстан" в области Улытау продолжится. В регионе на системной основе будут проводиться работы по расширению зеленых зон, благоустройству населенных пунктов и созданию комфортной и чистой среды для жителей.

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Айсулу Омарова
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