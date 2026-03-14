События

На МАЭК построят парогазовую установку на 108 млрд тенге

МАЭК, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 10:05 Фото: maek.kz
Правительство одобрило подписание инвестиционного соглашения о строительстве парогазовой установки мощностью 160 МВт в Актау. Постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Zakon.kz.

Проект реализуют Министерство энергетики РК и ТОО "Актауская энергетическая компания", созданное в 2024 году совместно с китайской государственной корпорацией China Huadian Corporation Ltd.

Общий объем инвестиций составит около 108 млрд тенге: 70% вложит китайский инвестор, 30% – казахстанская сторона. Ввести установку на площадке ТОО "МАЭК" планируют в июне 2027 года.

Инвестор обязуется создать более 300 рабочих мест для казахстанских специалистов. Также предусмотрены гранты на обучение сотрудников в магистратуре по специальности "Электроэнергетика" в профильных вузах Китая и программы повышения квалификации.

После завершения срока соглашения парогазовую установку безвозмездно передадут на баланс ТОО "МАЭК".

Проект должен помочь восполнить дефицит мощности, повысить надежность электроснабжения Мангистауской области и укрепить устойчивость энергосистемы страны.

В декабре 2025 года депутат Еркин Абил на заседании Мажилиса поднял проблемы вокруг Мангистауского атомного энергетического комбината.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
