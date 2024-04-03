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В Шымкенте прошел казахстанско-китайский форум

В Шымкенте прошел казахстанско-китайский форум, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 09:59 Фото: пресс-служба акима города Шымкент
Сегодня аким города Шымкент Габит Сыздыкбеков встретился с представителями делегации Китайской Народной Республики во главе с заместителем губернатора Чанцзи-Хуэйского автономного округа СУАР Су Сяоли.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, укрепление торгово-экономических связей и реализацию потенциальных инвестиционных проектов.

Вместе с тем в рамках комплексных мер, направленных на укрепление двусторонних отношений, в Шымкенте состоялся форум, организованный бизнес-ассоциацией "КIT".

В Шымкенте прошел казахстанско-китайский форум, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 09:59

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

На форуме прошли встречи в формате B2B, на которых местные бизнесмены обсудили инвестиционные инициативы с представителями китайских компаний в сфере легкой промышленности, производящих продукты питания и полиэфирные материалы.

В Шымкенте прошел казахстанско-китайский форум, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 09:59

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Представителям бизнес- сообщества предоставили возможность экспортировать свою продукцию за границу, наладить отношения с другими компаниями-партнерами.

В Шымкенте прошел казахстанско-китайский форум, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 09:59

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

По итогам форума, в котором приняли участие представители 35 китайских компаний, заместитель акима города Шымкент Айдын Каримов, заместитель губернатора Чанцзи-Хуэйского автономного округа СУАР КНР Су Сяоли и секретарь партийной группы управления торговли Чанцзи-Хуэйского автономного округа КНР Чэн Сяофэн стали свидетелями церемонии подписания ряда соглашений.

В Шымкенте прошел казахстанско-китайский форум, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 09:59

Фото: пресс-служба акима города Шымкент

Отметим, что по итогам прошлого года товарооборот между Шымкентом и Китаем составил 291,7 млн долларов США. На сегодняшний день в третьем мегаполисе реализовано три инвестиционных проекта с участием китайских инвесторов. Кроме того, реализуется еще один инвестиционный проект на сумму 60 млн долларов США. Запуск завода по производству керамических плит ТОО "Wan Sheng Ceramic" в индустриальной зоне "Жулдыз" позволит создать 350 рабочих мест.

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