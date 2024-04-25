Ряд казахстанцев получили от Токаева ордена и медали

Глава государства наградил ряд казахстанцев орденами и медалями, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила Акорда 25 апреля.

Указом президента за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также развитие государственного языка:

Орденом "Достық" ІІ степени награждена учитель школы №2 имени Кайырбекова города Астаны Шнайдер Елизавета Александровна.

Орденом "Ел бірлігі":

– председатель объединения "Рада украинцев Казахстана" Тимощенко Юрий Евгениевич;

– государственный и общественный деятель Ахмадиев Мурат Абдуреимович;

– заместитель председателя Ассоциации этнокультурных объединений узбеков Казахстана "Дустлик" Шарипов Хасан Халматович.

Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены:

– преподаватель Степногорской детско-юношеской спортивной школы Дураченко Николай Николаевич;

– учитель Атырауской городской школы-гимназии №3 Любина Татьяна Нестеровна.

Медалью "Шапағат" отмечены:

– обжигальщик Цинкового завода Усть-Каменогорского металлургического комплекса Панасюк Сергей Александрович;

– аккомпаниатор Казахского музыкально-драматического театра имени Кожамкулова Улытауской области Побединский Аркадий Николаевич;

– командир отделения Национальной гвардии Республики Казахстан Пономаренко Кирилл Алексеевич;

– учитель общеобразовательной школы села Арайлы Акмолинской области Ирубаева Анастасия Валерьевна.

Также благодарность президента объявлена председателю научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области Краснобаевой Нелли Леонидовне, руководителю представительства "Ассамблея жастары" в Карагандинской области Урмашову Александру Николаевичу, руководителю учреждения "Қоғамдық келісім" области Жетісу Усановой Руфине Касымовне.



25 апреля Касым-Жомарт Токаев провел заседание XXXIIІ сессии АНК, на котором отметил, что признателен гражданам, которые проявили подлинный патриотизм, внеся весомую лепту в борьбу с паводками.