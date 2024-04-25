Ряд казахстанцев получили от Токаева ордена и медали
Об этом сообщила Акорда 25 апреля.
Указом президента за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также развитие государственного языка:
- Орденом "Достық" ІІ степени награждена учитель школы №2 имени Кайырбекова города Астаны Шнайдер Елизавета Александровна.
- Орденом "Ел бірлігі":
– председатель объединения "Рада украинцев Казахстана" Тимощенко Юрий Евгениевич;
– государственный и общественный деятель Ахмадиев Мурат Абдуреимович;
– заместитель председателя Ассоциации этнокультурных объединений узбеков Казахстана "Дустлик" Шарипов Хасан Халматович.
- Медалью "Ерен еңбегі үшін" награждены:
– преподаватель Степногорской детско-юношеской спортивной школы Дураченко Николай Николаевич;
– учитель Атырауской городской школы-гимназии №3 Любина Татьяна Нестеровна.
- Медалью "Шапағат" отмечены:
– обжигальщик Цинкового завода Усть-Каменогорского металлургического комплекса Панасюк Сергей Александрович;
– аккомпаниатор Казахского музыкально-драматического театра имени Кожамкулова Улытауской области Побединский Аркадий Николаевич;
– командир отделения Национальной гвардии Республики Казахстан Пономаренко Кирилл Алексеевич;
– учитель общеобразовательной школы села Арайлы Акмолинской области Ирубаева Анастасия Валерьевна.
Также благодарность президента объявлена председателю научно-экспертной группы Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области Краснобаевой Нелли Леонидовне, руководителю представительства "Ассамблея жастары" в Карагандинской области Урмашову Александру Николаевичу, руководителю учреждения "Қоғамдық келісім" области Жетісу Усановой Руфине Касымовне.
25 апреля Касым-Жомарт Токаев провел заседание XXXIIІ сессии АНК, на котором отметил, что признателен гражданам, которые проявили подлинный патриотизм, внеся весомую лепту в борьбу с паводками.