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Что в Казахстане сделали с огромными объемами воды, поступающей из России

Вода из России, Казахстан, паводки, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 14:56 Фото: Министерство водных ресурсов
30 млн кубометров паводковой воды, поступающей из России через Саратовский канал, направили в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 апреля проинформировали в Министерстве водных ресурсов.

"Работа проведена местным филиалом "Казводхоза". Отметим, что вода в эти озера не поступала последние 20 лет. Камыш-Самарские озера являются естественным источником воды для сайгаков и других животных на пути миграции", – отметили в ведомстве.

Основным источником воды в Западно-Казахстанской области является река Жайык. Поступающая через нее вода собирается в Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системе, находящейся в ведении "Казводхоза".

"В связи с большим притоком паводковых вод в этом году в Урало-Кушумскую систему планируется собрать от 840 млн до 1 млрд кубометров воды. Поступающие объемы позволяют обеспечивать водой более 65 тыс. га сенокосных угодий и летних пастбищ, а также наполнять водохранилища, расположенные вдоль системы", – сообщили в министерстве.

Кроме того, специалисты "Казводхоза" намерены направить воду в природные озера Едилсор, Жалтырколь, Бирказан, Сорколь, Салтанат и другие водоемы, которые в последние годы столкнулись с высыханием.

За последние 30 лет по реке Сарыозен вода поступала только в озера Айдын и Сарыайдын около села Жанаказан, а по реке Караозен – в село Сарыколь. Эта вода используется для обеспечения ежедневных нужд жителей и скота в бассейне указанных рек, развития хозяйственных систем и поддержания устойчивого экологического состояния.

Ранее сообщалось, что большой объем воды, сброшенный с водохранилища России, проходит через Уральск.

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