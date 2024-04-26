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В Алматы появится новая набережная

В Алматы появится новая набережная, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 09:15 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Наурызбайском районе Алматы реконструируют набережную реки Каргалы, которая простирается на 7,7 километра. Специалисты очистят русла реки, а также создадут прогулочную зону. Подробно о планах Zakon.kz рассказали 26 апреля 2024 года в пресс-службе городского акимата.

Кроме того, как подчеркнули в ведомстве, будут высажены около 3 тысяч деревьев, помимо них цветники из многолетних цветов и трав, хвойные и лиственные деревья, кустарники. Будет создан поливочный водопровод общей протяженностью 2,7 километра.

В Алматы появится новая набережная, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 09:15

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Будут установлены 196 осветительных столбов протяженностью 4,3 километра. Для комфорта посетителей планируется установить 135 скамеек и урн".Пресс-служба акимата Алматы
В Алматы появится новая набережная, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 09:15

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также планируется создание песочниц и водных зон для детей, а также зон отдыха для родителей с лавочками и столами. Еще предусмотрена установка тротуаров и велосипедных дорожек.

В Алматы появится новая набережная, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 09:15

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Этот проект, по данным акимата, превратит набережную реки Каргалы в уникальный природный парк в черте города.

В Алматы появится новая набережная, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 09:15

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Строительные работы планируется завершить к ноябрю 2024 года.

17 апреля 2024 года в микрорайоне Кулагер Алматы торжественно открыли Аллею молодоженов "Жас жұбайлар аллеясы" в парке "Гулдер".

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