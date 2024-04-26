Почему резко похолодало в Алматы

Утром 26 апреля алматинцы наблюдали туман и ощутили значительное похолодание. После обильного дождя накануне температура воздуха в городе понизилась. Синоптики рассказали Zakon.kz, с чем связаны такие изменения в погоде.

Многие жители мегаполиса делятся в Сети, что ночью почувствовали похолодание в своих домах, а выходя на работу, пришлось теплее одеться. В предыдущие дни в Алматы стояла очень теплая погода – до +25+27°С. Сегодня термометры показывают лишь +10°С.

Фото: Zakon.kz

В РГП "Казгидромет" объяснили, что резкое снижение температуры обусловлено вторжением холодного воздуха.

"В связи с этим в мегаполисе идут осадки в виде дождя, в горных районах – смешенные осадки в виде дождя и снега. А также в ночные и утренние часы в предгорных и горных районах города отмечаются слабые туманы", – сказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев.

Специалисты разъяснили, что на территории Казахстана с вторжением арктических воздушных масс ожидается значительное понижение температуры воздуха: ночью до -1-8°С, днем до +3+13°С, в центре республики: ночью до 0-5°С, днем до +5+15°С.



"Погода на юго-востоке республики с 24 по сегодняшний день формируется под влиянием активных фронтальных разделов, сместившихся с европейской территории России. Холодные воздушные массы северных районов Западной Сибири, проникая за холодными фронтами на территорию Казахстана, принесли дождливую и ненастную погоду, в горах дождь переходил в снег. Температура воздуха понизилась в ночные часы до +3+8°С, в горных районах – до отрицательных значений. В ближайшие дни температура воздуха ожидается ночью в пределах +4+9°С, в горных районах области – до -4°, днем в пределах +10+17°С". РГП "Казгидромет"





Фото: Zakon.kz

По прогнозу синоптиков, 26 апреля ожидается переменная облачность, временами дождь, ночью и утром – сильный, гроза. Ветер северо-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8-+10°С, днем +13+15°С.



Ночью 27 апреля и до 08:00 прогнозируется переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха +6+8°С.

Ранее синоптики рассказали о погоде в мегаполисах страны на три дня.