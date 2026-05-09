От +33° до +13°: в Алматы после жары на День Победы резко похолодает и начнутся ливни
Выходные в Алматы стартуют с по-летнему жаркой погоды. В День Победы, 9 мая, днем воздух прогреется до +31+33°С. Осадков в городе не ожидается, лишь в горных районах возможны кратковременные дожди и грозы.
Но, как предупредил ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, одновременно с приходом циклона резко снизится температура воздуха.
"Если 9 мая столбики термометров покажут выше +30°С, то уже к 12 мая днем похолодает до +13+15°С. Ночью также станет значительно прохладнее – в середине недели температура опустится до +4+6°С". Даулет Кисебаев
Но вскоре вернется комфортная погода, отметил синоптик.
Так, 13 мая в мегаполисе дожди прекратятся, однако прохлада сохранится. Постепенное потепление начнется ближе к следующим выходным: температура будет повышаться, и погода станет более комфортной.
Подробный прогноз по дням:
9 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.
10 мая: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, вечером сильный дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура ночью +16+18°С, днем +20+22°С.
11 мая: облачно, дождь, временами сильный, гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура ночью +10+12°С, днем +18+20°С.
12 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с, порывы до 15 м/с. Температура ночью +8+10°С, днем +13+15°С.
13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура ночью +4+6°С, днем +15+17°С.
14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура ночью +7+9°С, днем +19+21°С.
15 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью +10+12°С, днем +21+23°С.
