События

От +33° до +13°: в Алматы после жары на День Победы резко похолодает и начнутся ливни

когда в Алматы начнутся дожди, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 09:01 Фото: pixabay
Выходные в Алматы начнутся с по-летнему жаркой погоды: 9 мая воздух прогреется до +33°С. Однако уже на следующий день в город придут дожди, грозы, подует сильный ветер. Температура резко снизится почти на 20 градусов. Синоптики рассказали Zakon.kz, когда в городе ощутимо похолодает.

Выходные в Алматы стартуют с по-летнему жаркой погоды. В День Победы, 9 мая, днем воздух прогреется до +31+33°С. Осадков в городе не ожидается, лишь в горных районах возможны кратковременные дожди и грозы.

Но, как предупредил ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, одновременно с приходом циклона резко снизится температура воздуха.

"Если 9 мая столбики термометров покажут выше +30°С, то уже к 12 мая днем похолодает до +13+15°С. Ночью также станет значительно прохладнее – в середине недели температура опустится до +4+6°С". Даулет Кисебаев

Но вскоре вернется комфортная погода, отметил синоптик.

Так, 13 мая в мегаполисе дожди прекратятся, однако прохлада сохранится. Постепенное потепление начнется ближе к следующим выходным: температура будет повышаться, и погода станет более комфортной.

Подробный прогноз по дням:

9 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.

10 мая: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, вечером сильный дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура ночью +16+18°С, днем +20+22°С.

11 мая: облачно, дождь, временами сильный, гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура ночью +10+12°С, днем +18+20°С.

12 мая: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с, порывы до 15 м/с. Температура ночью +8+10°С, днем +13+15°С.

13 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура ночью +4+6°С, днем +15+17°С.

14 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3-8 м/с. Температура ночью +7+9°С, днем +19+21°С.

15 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью +10+12°С, днем +21+23°С.

Ранее представители Гидрометцентра рассказали, какие регионы Казахстана затронет штормовое предупреждение.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
