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Прокуроры поймали сотрудника акимата на служебном подлоге в Жамбылской области

Сотрудника акимата осудили за подлог, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 11:36 Фото: прокуратура Жамбылской области
Прокуратура Байзакского района Жамбылской области выявила факт служебного подлога сотрудником акимата при предоставлении земель, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенному 15 мая сообщению, прокуроры установили, что главный специалист отдела земельных отношений акимата района вносил ложные сведения в официальные документы, что позволило четырем физлицам незаконно получить 465 га арендной земли.

"По данному факту прокуратурой района зарегистрировано досудебное производство по ч. 1 ст. 369 УК ("Служебный подлог"). 29 апреля 2024 года приговором районного суда главный специалист местного исполнительного органа осужден к 1 году 6 месяцам ограничения свободы с пожизненным лишением права заниматься определенной должностью на государственной службе", – сообщили в прокуратуре Жамбылской области.

Приговор суда в законную силу не вступил.

В настоящее время по внесенному акту надзора незаконно выданные земельные участки полностью возвращены государству.

Ранее мы писали о том, что чиновницу осудили за взятку 5 млн тенге от предпринимателя. 

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