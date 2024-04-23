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Законодательство РК

Подозреваемого в краже 4,3 млрд тенге дольщиков экстрадировали из России в Астану

Подозреваемого экстрадировали из Казахстана, стройкомпания, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 10:54 Фото: Zakon.kz
23 апреля Генеральная прокуратура совместно с Министерством внутренних дел РК из России экстрадировала подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации надзорного органа, он в период с 2020 по 2023 год, являясь руководителем строительной компании, в группе лиц по предварительному сговору, под предлогом строительства и продажи квартир премиум-класса в Астане, украл деньги более 200 дольщиков на сумму свыше 4,3 млрд тенге.

"После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В ноябре прошлого года фигуранта задержали на территории Российской Федерации, которая по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан приняла решение о его экстрадиции. В настоящее время он водворен в следственный изолятор", – сказано в распространенном сообщении.

Других соучастников преступной группы задержали в конце прошлого года.  

"За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", – отмечает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

11 апреля стало известно об экстрадиции в Казахстан из Азербайджана руководителя преступной группы.

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