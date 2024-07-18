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Ущерб в 1 млрд тенге - мошенники в Актау предлагали купить "конфискованные" авто и недвижимость

Ущерб в 1 млрд тенге - мошенники в Актау предлагали купить &quot;конфискованные&quot; авто и недвижимость, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 17:02 Фото: Zakon.kz
Актауский городской суд осудил за мошенничество двух мужчин, разработавших схему, при которой они представлялись уполномоченными лицами, реализующими конфискованные автомобили и недвижимое имущество ниже рыночной стоимости, сообщает Zakon.kz.

Им назначили максимальное наказание в виде девяти и 10 лет лишения свободы.

Так, к примеру, мошенники арендовали на территории города Актау ряд дорогостоящей недвижимости, выдавая ее за конфискованное имущество, реализуемое по заниженным ценам.

Для большей убедительности они заселяли потенциальных покупателей в предлагаемые квартиры, получив за них денежные средства и обещая оформить правоустанавливающие документы позже.

"Всего в результате преступных действий мошенников пострадали 39 лиц, которым причинен материальный ущерб на сумму около 1 млрд тенге". Прокуратура Мангистауской области

В ведомстве напомнили жителям и гостям области о бдительности, чтобы не попадаться на уловки мошенников при совершении сделок с недвижимостью и покупке легковых автомобилей.

Ранее стало известно, что прокуратура Шымкента вернула государству почти 6 млрд тенге.

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