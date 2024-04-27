В Казахстане пересчитают тарифы на медицинские услуги

В Минздраве РК сообщили о поэтапном повышении тарифов на медуслуги. Государство станет больше выделять средств, в первую очередь, в направлении детства и родовспоможения, передает Zakon.kz.

В ведомстве разъяснили, что будет проведен перерасчет убыточных тарифов на медуслуги. Это необходимо для снижения финансовой нагрузки на медицинские организации и обеспечения доступности высококачественной медицинской помощи для всех граждан.

"С 1 июня 2024 года в соответствии с принятыми решениями тарифы будут повышены для организаций, предоставляющих экстренную медицинскую помощь беременным и роженицам, а также детскому населению в стационарных условиях". Минздрав РК

Повышение тарифов, как отметили в министерстве, позволит снизить карманные расходы граждан на получение медицинской помощи, а также компенсировать медицинским организациям инфляционные издержки, собравшиеся за последние годы, и обеспечить стабильность в сфере здравоохранения.

Общая сумма дополнительно выделяемых средств за счет страховых активов высвобождена в результате оптимизации неэффективных расходов системы здравоохранения и составит 20 миллиардов тенге.

Планируется поэтапное повышение тарифов и по ряду других направлений, таких как абдоминальная хирургия, инфекция, неврология, гастроэнтерология, кардиология, травматология и ортопедия, нефрология, эндокринология, онкогематология.

Это означает, что государство будет поэтапно компенсировать медицинским организациям расходы, связанные с предоставлением медицинских услуг.

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