В Казахстане по-новому будут оказывать первую медицинскую помощь в акушерстве

Министерство здравоохранения Казахстана внедряет новые подходы в оказании неотложной медицинской помощи в акушерстве. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 27 апреля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что Минздрав РК совместно с профессорско-преподавательским составом научных республиканских центров и высших учебных заведений актуализировал клинический протокол диагностики и лечения акушерских кровотечений для "улучшения качества медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам".

"Был изучен международный опыт и внесены соответствующие изменения с учетом последних рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В рамках обновленного протокола введен новый подход оказания первой медицинской помощи, направленный на стабилизацию состояния женщин при послеродовом кровотечении. Это – применение противошоковой непневматической одежды". Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Отмечается, что первые девять костюмов непневматической противошоковой одежды в сотрудничестве с одним из благотворительных фондов уже переданы в родовспомогательные организации Астаны.

В общей сложности для 240 родовспомогательных медицинских учреждений и 90 бригадам скорой медицинской помощи всех регионов страны будет передано 350 единиц одежды.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

В министерстве подчеркнули, что противошоковая одежда включена в межведомственный перечень медицинских изделий ВОЗ, ЮНИСЕФ и Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) для основных вмешательств в области репродуктивного здоровья, здоровья матерей, новорожденных и детей.

"Эта одежда уменьшает приток крови к матке, лечит гиповолемический шок и может поддерживать жизнь женщины с кровотечением до 48 часов. Эта инновационная технология, разработанная на основе передовых научных исследований, способствует предотвращению осложнений и спасает жизни многих пациенток во всем мире". Пресс-служба Минздрава РК

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