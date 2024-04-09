В Казахстане будут проводиться расследования в сфере оказания медицинских услуг

В Казахстане внедряется государственный контроль в сфере оказания медицинских услуг или помощи в виде расследования, сообщает Zakon.kz.

Это предусматривает закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса", который подписал глава государства 6 апреля 2024 года.

В частности, статья 34-1 устанавливает порядок расследования в сфере оказания медицинских услуг (помощи).

Расследования проводятся по основаниям в случаях, если государственными органами или субъектами деятельности подается информация (экстренное извещение) о возникновении и распространении эпидемии, фальсифицированных и незарегистрированных пестицидов, ветеринарных препаратов, кормовых добавок, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий.

Также говорится, что расследования проводятся должностными лицами согласно Кодексу о здоровье народа и системе здравоохранения и Предпринимательскому кодексу и порядку проведения расследований в сфере оказания медицинских услуг (помощи).

При этом к проведению расследования могут быть привлечены независимые эксперты и профильные специалисты, обладающие специальными научными знаниями и навыками, специалисты, консультанты и эксперты других государственных органов и подведомственных организаций для оказания содействия в собирании, исследовании и оценке доказательств.

Субъекты контроля в рамках расследования обязаны обеспечить:

представление документов или материалов, в том числе архивных, объяснений в письменном виде и электронной форме, относящихся к случаю расследования, а также предоставлять доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам);

беспрепятственный допуск должностным лицам, осуществляющим государственный контроль в сфере оказания медицинских услуг, или членам комиссии на территорию объекта, относящегося к предмету расследования (в административные здания, строение, сооружение, помещение и другие объекты).

Во время проведения расследования устанавливаются причины нарушения требований законодательства республики, определяются субъекты (объекты) контроля, допустившие нарушения требований законодательства, ставшие основанием для проведения расследования.

По результатам расследования составляется акт о результатах расследования, в котором в том числе отражаются выявленные нарушения, указания по их устранению, сроки устранения выявленных нарушений.

Сроки устранения выявленных нарушений определяются с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность их исполнения, но не менее десяти календарных дней со дня вручения акта о результатах расследования.

В случае необходимости дополнительных временных или финансовых затрат для устранения выявленных нарушений субъект контроля не позднее трех рабочих дней со дня вручения ему акта о результатах расследования вправе обратиться в государственный орган в сфере оказания медицинских услуг (помощи) с заявлением о продлении сроков устранения выявленных нарушений.

В случае установления субъекта контроля, допустившего нарушения требований законодательства, принимаются меры по привлечению лиц к ответственности.

При досрочном устранении выявленных нарушений, указанных в акте о результатах расследования, субъект контроля обязан предоставить информацию об устранении выявленных нарушений.

К предоставленной информации об устранении выявленных нарушений субъект контроля прилагает материалы, доказывающие факт устранения нарушения.

В случае предоставления информации об устранении выявленных нарушений, а также в случае ее непредоставления в сроки, установленные в акте о результатах расследования, проводится внеплановая проверка.

Основаниями для признания вышестоящим главным государственным медицинским инспектором недействительным акта о назначении, продлении сроков и результатах расследования или его отмены являются отсутствие оснований проведения расследования и несоблюдение должностным лицом или членами комиссии порядка проведения расследований в сфере оказания медицинских услуг.

Итоги проведения расследования, за исключением сведений, составляющих государственные секреты либо иную охраняемую законами РК тайну, публикуются в течение десяти рабочих дней после дня окончания расследования на интернет-ресурсе уполномоченного органа в сфере оказания медицинских услуг (помощи).

Обжалование акта о результатах расследования не приостанавливает исполнение акта расследования и указанных в нем мероприятий.

Ранее сообщалось, что президент внес поправки в законодательные акты по вопросам ведения бизнеса. На уровне отраслевых законов определены механизмы применения мер оперативного реагирования, проведения расследований, порядок проведения профилактического контроля без посещения субъекта контроля.