Костанайцы в рамках акции "Таза Қазақстан" помогли в очистке территорий, пострадавших от паводка
Сегодня глава региона совместно с жителями дачных участков, расположенных вблизи города Костанай, принял участие в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Фото: акимат Костанайской области
Обследованы 2978 объектов. За неделю силами местного исполнительного органа будет очищена территория от мусора.
Фото: акимат Костанайской области
Государство окажет всю необходимую помощь пострадавшим, в том числе по восстановлению сгоревших электротрансформаторов и водонасосных станций. Также будет восстановлен частично разрушенный паводками водопровод.
Фото: акимат Костанайской области
Глава области выразил свою признательность всем, кто принимает участие в ликвидации последствий паводка.
Фото: акимат Костанайской области
"Обследованы 2978 объектов. За неделю силами местного исполнительного органа будет очищена территория от мусора. Сотрудники ЧС, спасатели, военные, волонтеры – все вы делаете огромную работу, помогая людям в это трудное время", – подытожил Кумар Аксакалов.