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Костанайцы в рамках акции "Таза Қазақстан" помогли в очистке территорий, пострадавших от паводка

люди, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 17:45 Фото: акимат Костанайской области
Вместе с рядовыми жителями в субботнике участвовал аким Костанайской области Кумар Аксакалов, сообщает Zakon.kz.

Сегодня глава региона совместно с жителями дачных участков, расположенных вблизи города Костанай, принял участие в ликвидации последствий стихийного бедствия.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 17:45

Фото: акимат Костанайской области

Обследованы 2978 объектов. За неделю силами местного исполнительного органа будет очищена территория от мусора.

женщина, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 17:45

Фото: акимат Костанайской области

Государство окажет всю необходимую помощь пострадавшим, в том числе по восстановлению сгоревших электротрансформаторов и водонасосных станций. Также будет восстановлен частично разрушенный паводками водопровод.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 17:45

Фото: акимат Костанайской области

Глава области выразил свою признательность всем, кто принимает участие в ликвидации последствий паводка.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 17:45

Фото: акимат Костанайской области

"Обследованы 2978 объектов. За неделю силами местного исполнительного органа будет очищена территория от мусора. Сотрудники ЧС, спасатели, военные, волонтеры – все вы делаете огромную работу, помогая людям в это трудное время", – подытожил Кумар Аксакалов.

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