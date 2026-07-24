Уважение к человеку труда – в рамках акции "Таза Қазақстан" очистили пляж в Конаеве

Аким Алматинской области Марат Султангазиев вместе с коммунальными работниками вышел на уборку пляжа в городе Қонаев.

Мероприятие прошло в рамках еженедельной экологической программы "Таза Қазақстан", дав рабочим возможность напрямую рассказать главе региона о своих буднях, условиях труда и волнующих вопросах.

Фото: акимат Алматинской области

Для людей, которые ежедневно отвечают за чистоту областного центра, появление акима на привычном рабочем участке стало неожиданностью. Сотрудники коммунальных служб обычно начинают день еще до рассвета, когда большинство горожан только просыпается. На этот раз рядом с ними работал и руководитель области. Вместе они собирали мусор и приводили в порядок территорию пляжа.

Коммунальщики рассказали о сложностях своей профессии, нагрузке, отношении жителей к чистоте улиц и о том, с какими проблемами им приходится сталкиваться каждый день. Они смогли задать вопросы, высказать предложения и поделиться тем, что обычно остается за рамками рабочих совещаний.

После завершения уборки участники обсудили работу коммунальных служб, благоустройство города, развитие региона, семейные заботы и воспитание детей. Отдельной темой стало отношение общества к людям рабочих профессий, чей труд нередко остается незаметным, хотя именно от него зависит повседневный порядок в городах и селах. Участники встречи отметили, что для них было важно не только поговорить с главой региона, но и увидеть его рядом во время обычной уборки. По словам коммунальных работников, подобный формат помогает открыто говорить о наболевшем и чувствовать, что их труд замечают и ценят.

Фото: акимат Алматинской области

В завершение сотрудникам коммунальных служб вручили памятные подарки. Марат Султангазиев поблагодарил их за ежедневную работу.

"Чистота и комфорт в регионе – результат вашей ответственной работы, которую вы выполняете каждый день. Идея программы "Таза Қазақстан" является одним из основных принципов, закрепленных в Конституции нашей страны. Содержать в чистоте окружающую среду и родную землю – обязанность каждого из нас. Выражаю вам искреннюю благодарность за ваш труд, направленный на достижение этой цели", – сказал аким области.

Фото: акимат Алматинской области

Экологические мероприятия в Алматинской области проводятся каждую неделю в рамках акции "Таза бейсенбі". В уборке населенных пунктов участвуют жители, предприниматели, молодежь, общественные активисты и сотрудники государственных учреждений.

Встречи в таком формате планируется продолжить. Они позволяют представителям местной власти напрямую узнавать о проблемах коммунальной сферы, слышать предложения самих работников и подчеркивать значение профессий, без которых невозможно представить ухоженный и комфортный город.